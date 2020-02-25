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مرأة

لامع وأنيق.. بلقيس تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:30 ص
بلقيس
بلقيس
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة الخليجية بلقيس فتحى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

تألقت بلقيس فى الصور بإطلالة أنيقة كعادتها من اختيار الاستايلست ma.fashionconsultancy، حيث ارتدت فستان طويل باللون النبيتى واتسم التصميم بالقماش اللامع بالكامل، كما حمل توقيع المصمم ايلي ماضي.


وتزينت بلقيس بمجموعة فخامة و جذابة من المجوهرات التى حملت توقيع Piaget، وقد نالت إطلالة بلقيس إعجاب متابعيها على موقع الانستجرام.

ووضعت بلقيس لنفسها بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الالوان الهادئة، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة من انامل المصفف Rafi Fazaa.

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