وفاة حسني مبارك.. صلاح عبدالله ينعى الرئيس الأسبق: " أبكيتني ثلاث مرات"

شارك الفنان صلاح عبدالله جمهوره ، من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام نعيا للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عقب إعلان وفاته اليوم، الثلاثاء، عن عمر 92 عاما.





ونشر صلاح عبدالله صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك وعلق قائلا: "ورغم كل شيء وأي خلاف بكيتُكَ سيدي ثلاث مرات، مرةً عند إعلانك لرحيلك عن الحكم ومرةً عند إعلان الدنيا رحيلك عنها وبينهما عندما نادي القاضي باسمك فأجبت من خلف القضبان *أفندم* أسألكم الفاتحة والدعاء .. محمد حسني مبارك".





وتفاعل مع الصورة عدد من متابعيه بتعليقات ينعون فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك داعين له بالرحمة والمغفرة".





ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية اثناء الحرب التي اعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.





وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠.





يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.