وفاة حسني مبارك.. صلاح عبدالله ينعى الرئيس الأسبق: " أبكيتني ثلاث مرات"

ورغم كل شئ وأي خلاف بكيتُكَ سيدي ثلاث مرات،مرةً عند إعلانك لرحيلك عن الحكم ومرةً عند إعلان الدنيا رحيلك عنها وبينهما عندما نادي القاضي بإسمك فأجبت من خلف القضبان *أفندم* أسألكم الفاتحة والدعاء #محمد_حسني_مبارك