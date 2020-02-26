أخبار الرياضة| حقيقة إصابة وليد سليمان قبل لقاء صن داونز.. إمام عاشور يعلق على واقعة الاعتداء عليه

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:
شهدت مصر في عهد الرئيس الوطني الأسبق، محمد حسني مبارك، العديد من الإنجازات الرياضية البارزة، التي لا تنسى، في مختلف المسابقات.
اشتهر محمد حسني مبارك، رئيس مصر الأسبق، الذي أمضى قرابة ثلاثين عامًا في الحكم، بحبه وعشقه للعبة الإسكواش، حيث أنه كان حريصًا على ممارستها بشكل دائم.
توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي أمضى قرابة ثلاثين عامًا في الحكم، صباح أمس، الثلاثاء، بعد معاناته لسنوات من المرض، عن عمر ناهز 91 عامًا.
ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه وجماهير الكرة المصرية محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق الذي وافته المنية أمس بعد رحلة عطاء طويلة للوطن سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون"
عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبيه قبل بدء المران الأمس طالبهم فيها بغلق ملف مباريات الدوري المصري والتركيز في مواجهتي صن داونز بطل جنوب أفريقيا.
بات رمضان صبحي، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، جاهزًا للمشاركة في صفوف النادي الأهلي خلال مواجهته المرتقبة أمام منافسه صن داونز الجنوب أفريقي.
كشف مصدر داخل النادي الاهلي حقيقة اصابة نجم فريق الكرة الاول للفريق وليد سليمان، وذلك خلال مران الفريق اليوم الاربعاء.
قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعمل تقسيمة فنية خلال المران اليوم.
علق إمام عاشور لاعب النادي الزمالك، على واقعة الحادث الذي تعرض له مساء أمس "الثلاثاء"، أثناء عودته إلى منزله.
انتظم محمد عبدالشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للتدريبات الجماعية للفريق اليوم.
أشاد الصحفي التونسي حاتم قزبار بالروح القتالية التي يتمتع بها فريق نادي الزمالك في المباريات الحاسمة.
قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم استبعاد دولة زيمبابوي من استضافة اي مباريات دولية وذلك بسبب فشلها في تلبية المعايير الدولية المطلوبة.
واصل حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التدريبات التأهيلية خلال المران اليوم بسبب الإجهاد الذي يعاني منه في الفترة الأخيرة.
كشف مسئولو اتحاد كرة اليد المصري حقيقة انسحابهم من المشاركة في بطولة كأس القارات المنظم في قطر، وذلك باعتباره بطل أفريقيا.
اتخذ مانشستر سيتي خطوة رسمية، اليوم الأربعاء، ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بحرمانه من المشاركات القارية لمدة موسمين، بالإضافة لتغريمه 30 مليون يورو، بدعوى خرقه قواعد اللعب المالي النظيف.