أخبار الرياضة| حقيقة إصابة وليد سليمان قبل لقاء صن داونز.. إمام عاشور يعلق على واقعة الاعتداء عليه

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:





شهدت مصر في عهد الرئيس الوطني الأسبق، محمد حسني مبارك ، العديد من الإنجازات الرياضية البارزة، التي لا تنسى، في مختلف المسابقات.





اشتهر محمد حسني مبارك، رئيس مصر الأسبق، الذي أمضى قرابة ثلاثين عامًا في الحكم ، بحبه وعشقه للعبة الإسكواش، حيث أنه كان حريصًا على ممارستها بشكل دائم.



توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي أمضى قرابة ثلاثين عامًا في الحكم ، صباح أمس، الثلاثاء، بعد معاناته لسنوات من المرض، عن عمر ناهز 91 عامًا .





ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه وجماهير الكرة المصرية محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق الذي وافته المنية أمس بعد رحلة عطاء طويلة للوطن سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون"



