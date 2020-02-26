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رياضة

حقيقة إصابة وليد سليمان في مران النادي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:31 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبوعلم
كشف مصدر داخل النادي الاهلي حقيقة اصابة نجم فريق الكرة الاول للفريق وليد سليمان، وذلك خلال مران الفريق اليوم الاربعاء.

ويستعد فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي لمواجهة صن داونز السبت المقبل في استاد القاهرة الدولي في اطار دور الـ16 من عمر دوري ابطال افريقيا.

واكد المصدر ، على ان اللاعب لم يتعرض لاصابة كما تردد، انما هو احتكاك بسيط في التدريب الجماعي للفريق، وعاد اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ومن جانب اخر ، اعلنت شركة تذكرتي المسئولة عن توزيع تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز عن نفاد تذاكر المباراة بالكامل على مستوى جميع الفئات، والمقدر عددها بـ30 الف تذكرة، بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية على هذا العدد.

ونفدت تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب افريقي بالكامل، قبل 72 ساعة من إقامة المباراة.
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