مسابقات بين طالبات كلية البنات عين شمس وجوائز مالية قيمة

اعلنت اللجنة الثقافية والإعلامية بإدارة رعاية الشباب بكلية البنات جامعة عبن شمس طرح عدد من المسابقات لطالبات الكلية في إطار سعي جهود اتحاد الطلاب لبث روح المشاركة بين الطلاب.





وعزمت اللجنة الثقافية عن عدة مسابقات وهي:

١القران الكريم (القران كاملا -نصف القران-ثلث القران).





٢مسابقة الثقافة الإسلامية والأحاديث النبوية وذلك الخميس الموافق ٢٧فبراير ٢٠٢٠.



