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تعليم

مسابقات بين طالبات كلية البنات عين شمس وجوائز مالية قيمة

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:59 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
اعلنت اللجنة الثقافية والإعلامية بإدارة رعاية الشباب بكلية البنات جامعة عبن شمس طرح عدد من المسابقات لطالبات الكلية في إطار سعي جهود اتحاد الطلاب لبث روح المشاركة بين الطلاب.

وعزمت اللجنة الثقافية عن عدة مسابقات وهي:
 
١القران الكريم  (القران كاملا -نصف القران-ثلث القران).

٢مسابقة الثقافة الإسلامية والأحاديث النبوية وذلك الخميس الموافق ٢٧فبراير ٢٠٢٠.

ونوه اتحاد الطلاب علي من يرغب في الاشتراك التوجه لإدارة رعاية الشباب بالكلية للنشاط الثقافي لتسجل الاسماء علما بأن الطالبات الفائزات بالمراكز الأولي لهم جوائز مالية قيمة تحت إشراف عميدة الكلية الدكتورة رقية حسن.
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