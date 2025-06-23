رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بافتتاح ستوديو رقص في دبي .. ونيولوك جريء

افتتحت الفنانة رانيا يوسف ستوديو رقص جديد في مدينة دبي، مخصصًا لتعليم الرقص الشرقي للسيدات، مؤكدة أن المشروع كان حلمًا قديمًا تسعى من خلاله لتوفير مساحة ترفيهية تساعد السيدات على تغيير حالتهم النفسية ومشاركة لحظات من الفرح والغناء.





وشاركت رانيا متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورًا ومقاطع فيديو تظهر فيها بـ”نيو لوك” جديد بشعر قصير وكيرلي، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها.





كما أشادت رانيا بالموسم الرمضاني 2025، وعبّرت عن فخرها بالمشاركة في أكثر من عمل، موجهة الشكر لجميع صُنّاع الدراما على تقديم موسم استثنائي ومميز.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.