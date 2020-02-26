قال الكاتب والمفكر السياسي مصطفى الفقي، تعليقا على جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك العسكرية: "شعرت بـ التحضر المصري".





وأضاف مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتكريم للرئيس الراحل محمد حسني مبارك كأحد أبطال القوات المسلحة وحرب أكتوبر المجيدة".





وتابع مصطفى الفقي: "مبارك حظى بجنازة عسكرية تتقدمها الأوسمة والنياشين، وتم إطلاق 21 طلقة مدفعية وحضور رئيس الدولة، وكل رموز المجتمع المصري".





وأكمل مصطفى الفقي: "جنازة مبارك بحضور الرئيس السيسي سابقة تسجل في التاريخ المصري، وتخبرنا بأن المصريين مهما اختلفوا في تقييم الحاكم؛ فانهم لا يتخذون مواقف تتسم بالعنف والعدوانية".





واستطرد مصطفى الفقي: " ليس من اللائق ألا أكون متواجدا في جنازة من عملت معه لمدة 8 سنوات، ومبارك حكم البلاد لمدة 30 عاما".



