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توك شو

مصطفى الفقي: جنازة مبارك بحضور الرئيس السيسي سابقة تسجل في التاريخ

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:53 م
مبارك
مبارك
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هاني حسين
قال الكاتب والمفكر السياسي مصطفى الفقي، تعليقا على جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك العسكرية: "شعرت بـ التحضر المصري".

وأضاف مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتكريم للرئيس الراحل محمد حسني مبارك كأحد أبطال القوات المسلحة وحرب أكتوبر المجيدة".

وتابع مصطفى الفقي: "مبارك حظى بجنازة عسكرية تتقدمها الأوسمة والنياشين، وتم إطلاق 21 طلقة مدفعية وحضور رئيس الدولة، وكل رموز المجتمع المصري".

وأكمل مصطفى الفقي: "جنازة مبارك بحضور  الرئيس السيسي  سابقة تسجل في التاريخ المصري، وتخبرنا بأن المصريين مهما اختلفوا في تقييم الحاكم؛ فانهم لا يتخذون مواقف تتسم بالعنف والعدوانية".

واستطرد مصطفى الفقي: " ليس من اللائق ألا أكون متواجدا في جنازة من عملت معه لمدة 8 سنوات، ومبارك حكم البلاد لمدة 30 عاما".

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