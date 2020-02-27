مانشستر يونايتد يستضيف كلوب بروج بـ الدوري الأوروبي





ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، أو التعادل السلبي على أقل تقدير، لخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.





في المقابل يدخل فريق كلوب بروج المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، لخطف بطاقة الصعود من الشياطين الحمر.





وكانت مباراة الذهاب بين مانشستر يونايتد وكلوب بروج، انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.





وتقام اليوم ايضا العديد من المواجهات في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث يلتقي إسبانيول مع وولفرهامبتون، بورتو مع باير ليفركوزن، بازل مع إيويل نيقوسيا، لينز مع ألكمار، مالمو مع فولفسبورج، جينت مع روما، باشاك شهير مع سبورتنج لشبونة، أياكس مع خيتافي، سيلتك مع كوبنهاجن، إشبيلية مع كلوج، آرسنال مع أولمبياكوس، إنتر ميلان مع لودوجوريتس، ريد بول مع فرانكفورت، بنفيكا مع شاختار.

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره كلوب بروج البلجيكي، اليوم، الخميس، على ملعب أولد ترافورد في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات إياب دور الـ 32، من مسابقة الدوري الإنجليزي.