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رياضة

الاتحاد السكندري يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للزمالك

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:04 م
صدى البلد
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نور عادل
يدخل الاتحاد السكندري تحت قيادة طلعت يوسف، معسكرا مغلقا، ابتداء من اليوم الخميس، في أحد فنادق برج العرب، حتى الخامس من مارس؛ استعدادا لمواجهة الزمالك، المقرر لها 12 من الشهر المقبل، ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري.

ويخوض زعيم الثغر مباراتين وديتين يومي 2 و3 مارس أمام فاركو و دمنهور، بالإضافة إلى مباراة ثالثة لم يتحدد طرفها.

يأتي ذلك في إطار برنامج خاص أعده طلعت يوسف للاعبين و تجربة بعض العناصر الأساسية في مراكز مختلفة.

ويفتقد الفريق 3 عناصر أساسية في مباراته أمام الزمالك، نور السيد بسبب الإيقاف وأحمد رفعت ورزاق سيسيه بسبب بند في عقديهما يمنع مشاركتهما أمام الأبيض.

وأنهى الاتحاد الدور الأول من المسابقة في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.
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