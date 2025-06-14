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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يمزج بين مسيرتها وحضارة مصر.. مديحة حمدي تعلن عن فيلم عن حياتها | خاص

مديحة حمدي
مديحة حمدي
أوركيد سامي

كشفت الفنانة مديحة حمدي  لأول مرة عن استعدادها لتنفيذ مشروع فني حول سيرتها الذاتية يتضمن رحلتها الفنية حتى الآن. 

وأضافت مديحة حمدي في اتصال مع موقع صدى البلد أنها استقرت على الإطار العام للفيلم والذي سيتمحور حول المزج بين حضارة وتاريخ مصر وربطه بسيرتها الذاتية 


وأوضحت مديحة حمدي أنها ستبدأ في تنفيذ الفيلم فور تماثلها للشفاء، لافتة إلى أنها ستظهر بنفسها ضمن أحداث العمل دون الاستعانة بفنانة لتجسيد دورها.


يذكر أن أكدت الفنانة مديحة حمدي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد تعرضها لأزمة صحية وقالت: “ وقعت علي السلم فى المنزل علي ظهري يوم عزاء الفنانة سميحة أيوب مكونتش مركزة و ده سبب لي ألم كبير و ركبت حزام حتي أقدر علي الحركة و هبدأ جلسات العلاج الطبيعي و الحمد لله على كل شي”.

يذكر أنه تصدرت الفنانة مديحة حمدي ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد عزاء الفنانة سميحة أيوب . وجاءت التعليقات بسبب الحجاب.

قالت مديحة حمدي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : 

" ناس تافهين  الناس سابوا حزني على صديقتي وأختي سميحة أيوب و انهياري و اتنين بيسندوني ، وقعدوا ينتقدوا. بصوا لتاريخي وأدواري.

ورصدت عدسة صدى البلد صورا للفنانة مديحة حمدي وهي تدعو لصديقتها الراحلة سميحة أيوب أثناء تقديم واجب العزاء.

اخبار الفن نجوم الفن الفنانة مديحة حمدي

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