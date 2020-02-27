الكشف الطبي على 1862 حالة خلال قافلة طبية بقرية منشأة الدهب في المنيا

نفذت مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية علاجية بقرية منشأة الدهب القبلية التابعة لمركز المنيا، ضمن جهود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، والتي تنظمها وزارة الصحة من أجل توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في القرى والمناطق النائية والمحرومة من الخدمات العلاجية المجانية .
من جانبه ، قال الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة بالمنيا إن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1862 حالة مترددة منها عدد 303 حالة جراحة ، و 423 أطفال ، و 211 حالة جلدية ، و 319 حالة باطنة ، و 104 قلب ، و 206 انف وأذن ، و 77 أسنان ، و 95 نساء و 52 حالة تنظيم أسرة ، و 72 حالة بعيادة المسالك وخلع أسنان لعدد 10 حالات بعيادة الأسنان ، إلى جانب إجراء تحاليل طبية مختلفة لعدد(168) عينة دم و بول وإجراء27 حالة موجات صوتية و أشعة سينية وعدد 14 رسم قلب ، و فحص عشوائي للضغط والسكر لعدد (169) حالة، وتم تحويل عدد 43 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى للمواطنين .
أوضح وكيل المديرية، أنه تم استخدام عدد 11 عيادة متنقلة بالإضافة إلى عيادات السجلات وتنظيم الأسرة وتم استخدام غرف الوحدة لعيادات الأسنان والأطفال والقلب والثقافة والأشعة ومعامل الطفيليات والتذاكر .
وأوضح أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني فى جميع التخصصات و الاستعانة بعيادات متنقلة ، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي .