الكشف الطبي على 1862 حالة خلال قافلة طبية بقرية منشأة الدهب في المنيا

من جانبه ، قال الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة بالمنيا إن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1862 حالة مترددة منها عدد 303 حالة جراحة ، و 423 أطفال ، و 211 حالة جلدية ، و 319 حالة باطنة ، و 104 قلب ، و 206 انف وأذن ، و 77 أسنان ، و 95 نساء و 52 حالة تنظيم أسرة ، و 72 حالة بعيادة المسالك وخلع أسنان لعدد 10 حالات بعيادة الأسنان ، إلى جانب إجراء تحاليل طبية مختلفة لعدد(168) عينة دم و بول وإجراء27 حالة موجات صوتية و أشعة سينية وعدد 14 رسم قلب ، و فحص عشوائي للضغط والسكر لعدد (169) حالة، وتم تحويل عدد 43 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى للمواطنين .