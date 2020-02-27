خبير معلوماتي يكشف طرق حماية الخصوصية لمستخدمي السوشيال ميديا

قال الدكتور عادل عبد المنعم خبير أمن المعلومات، إن حماية الخصوصية على مواقع السوشيال ميديا، مرتبطة بطبيعة ما ينشره الشخص على حسابه.





وتابع عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج :"الحقيقة" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، انه يمكن تحديد هوية واتجاهات مستخدمي السوشيال من خلال منشوراتهم.





وحذر خبير أمن المعلومات من تطبيقات تحديد السلوك مثل تطبيقات معرفة "صفات الأبراج" المنتشرة على فيسبوك، مؤكدا أنها ليست تطبيقات للمرح وإنما لجمع بيانات مستخدمي فيسبوك.





وطالب عادل عبد المنعم بتغيير البريد الإلكتروني الذي يتم توثيق الحساب به، والحرص عند إضافة أصدقاء جدد،إضافة إلى تحديث الهواتف باستمرار.