اعترافات 6 سيدات تعرضن للاغتصاب من المنتج السينمائي هارفي وينشتاين

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية أقوال الشاهدات الست، في قضية الاعتداء الجنسي المتورط فيها المنتج العالمي الشهير هارفي وينشتاين.





ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، أقوال السيدات الست اللاتي اعترفن بواقعة اغتصابهن من المنتج الشهير هارفي وينشتاين، في جلسة محاكمته.





أنابيلا سكيورا





قالت أنابيلا سكيورا، إن واقعة اغتصاب هارفي، لها كانت في شقتها بمدينة نيويورك الأمريكية، فكانت في هذا اليوم بحفل خاص في لوس أنجلوس مع الأخير، ثم ذهبت للعشاء معه وآخرين، وكان معهم الممثل أوما ثورمان، وبعدها توجهت إلى شقتها.









وتابعت أنابيلا، قائلة إنها تفاجأت بـ "هارفي" يطرق باب شقتها بقوة ويدفعه، وهي ترتدي ملابس النوم، واقتادها إلى غرفة نومها ودفعها نحو الفراش، بينما كانت تقاومه وتركله، إلا أنه كبلها بقوة واغتصبها، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من مقاومته.





لورين يونج





وقالت الفنانة الفلبينية لورين يونج، صاحبة الثلاثين عاما، إن هارفي ، اغتصبها في حمام أحد الفنادق في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وأضافت لورين، أن وينشتاين اقتادها إلى الحمام وقام أحد معارفه بإغلاق الباب عليهما وبدأ في الاعتداء عليها رافضا توسلاتها.









مريم هالي

قالت ميريام هالي ( 42 سنة )، والتي كانت تعمل مساعدًا للمنتج العالمي الشهير هارفي وينشتاين، إن الأخير اغتصبها في شقته، بعدما استدرجها إليها، واقتادها إلى غرفة النوم، وفي كل مرة كانت تحاول الفرار منه كان يدفعها للسيطرة عليها، وهنا تعرضت " هالي" للانهيار بالبكاء وهي تدلي بأقوالها، معلقة: "أنا أغتُصبت".





داون دانينج

أما الممثلة داون دانينج (40 عامًا، فقالت إنها وافقت على مقابلة هارفي وينشتاين، بفندق في مانهاتن، لتوقع معه عقود أعمال فنية لها، بعدما قابلها الأخير في ملهى ليلي، وأخبرها أنه يمكن أن يساعدها لاقتحام الصناعة، ومن ثم قام باغتصابها قبل أن توقع على عقود الانضمام للأعمال الفنية.





تارالي وولف

أما عارضة الأزياء تارالي وولف ( 43 عامًا)، قالت إنها قابلت وينشتاين في أحد المطاعم، وبدأ في التودد لها بالعديد من عبارات المدح، وبعدها اتصلت بها موظفة في شركة الأخير لقراءة نص سيناريو في المكتب، وعندما وصلت، قيل لها: "يريد هارفي أن يراك"، ومن خلال سيارة، ظنت أنهم ذاهبون إلى مقهى لمقابلة المنتج، ولكنها فوجئت إنها نُقلت إلى شقته، ومن ثم اغتصبها.

الشاهدة السادسة



