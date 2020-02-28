تعرف على المتأهلين إلى دور الـ 16 من الدوري الأوروبي

تأهل رسميا 15 فريقًا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، في انتظار اكتمال النصاب غدًا بعد انتهاء مباراة سالزبورج النمساوي ضد اينتراخت فرانكفورت الألماني.





حجز فريق مانشستر يونايتد مقعدا بدور الـ 16 من الدورى الأوروبى بعد الفوز على ضيفه كلوب بروج البلجيكى، بخسمة أهداف دون رد فى اياب دور الـ 32 من الدورى الأوروبى بالمباراة التى أقيمت على ملعب "أولد ترافورد".



كما تأهل انتر ميلان الإيطالى إلى دور الـ 16 بعد الفوز على ضيفه لودوجوريتس البلغارى بهدفين مقابل هدف على ملعب "جوسيبى مياتزا" فى إياب دور الـ 32 من المسابقة.



و أقصى فريق أولمبياكوس اليوناني مضيفه ارسنال بعد الفوز عليه على ميدانه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأمارات" ضمن منافسات دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.





وجاءت الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 كالاتي:





أولمبياكوس اليوناني

مانشستر يونايتد الإنجليزي

وولفرهامبتون السويسري

بازل السويسري

باير ليفركوزن الألماني

روما الإيطالي

لاسك الروسي

فولفسبورج الألماني

شاختار الأوكراني

كوبنهاجن الدنماركي

إنتر ميلان الإيطالي

إشبيلية الإسباني

خيتافي الإسباني

باشاكير التركي