قفزة أسعار الديزل في أمريكا ترفع تكاليف الشحن وتهدد بزيادة أسعار السلع الغذائية

قالت مجلة "نيوزويك" إن حرب إيران أحدثت صدمة في أسعار الديزل، فقد تجاوز السعر -وهو الوقود الحيوي الذي يحرّك عجلة الاقتصاد العالمي- حاجز الستة دولارات للغالون بنهاية تداولات الجمعة، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق

وأشارت إلى أن متوسط سعر الديزل على المستوى الوطني سجل رقماً قياسياً في ختام تعاملات الجمعة بلغ 6.05 دولار للجالون، ارتفاعاً من 5.85 دولار قبل أسبوع، و3.70 دولار قبل عام، جراء حالة الارتباك والتعطيل في تدفقات الوقود العالمية الناجمة عن استمرار الحرب مع إيران التي بدأها ترامب في نهاية فبراير.

ورأت المجلة أن هذه الأزمة تأتي في توقيت حرج، إذ تسبق بأقل من شهرين انتخابات التجديد النصفي الحاسمة؛ حيث يواجه الجمهوريون، في مسعاهم للاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ، معركة صعبة بشأن قضية تكاليف المعيشة، التي تفاقمت بسبب حرب الشرق الأوسط.

كماتتزامن هذه القفزة في أسعار الوقود أيضاً مع بدء موسم الحصاد الخريفي؛ ونظراً لأن الديزل يُعد وقوداً أساسياً لتشغيل المعدات الزراعية، فإن ارتفاع تكاليف المدخلات قد يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية.

وأبرز تقرير المجلة الأمريكية تداعيات ارتفاع أسعار الديزل وانعكاسها في صورة زيادة في تكاليف النقل لقائمة طويلة من السلع اليومية؛ نظراً لأن الديزل يستخدم في العديد من شبكات الشحن والتوصيل.

وقد قامت بعض الشركات بالفعل بتحميل هذه التكاليف المرتفعة على المستهلكين في شكل رسوم إضافية على الطلبات عبر الإنترنت والطرود البريدية.

ولفتت إلى أن المتسوقين قد يشعرون بصدمات متلاحقة عند رؤية الأسعار المرتفعة، لا سيما في أقسام البقالة؛ إذ تواجه الأغذية القابلة للتلف- مثل اللحوم والمنتجات الزراعية- واحدة من أكثر الضغوط المباشرة الناجمة عن ارتفاع أسعار الديزل، لأنها تتطلب عمليات نقل وتجديد للمخزون بشكل متكرر، أو قد يتم حصادها باستخدام معدات زراعية تعمل بوقود الديزل.

ويحذر خبراء من أن موجة ارتفاع الأسعار قد تتفاقم، مؤكدين أنه كلما طال أمد ارتفاع أسعار الديزل، كلما تصاعدت التبعات؛ إذ تنقل مجموعة أخرى من السلع عبر شبكات تعتمد على الديزل، بما في ذلك الملابس ومستحضرات التجميل والأثاث.

ولا تقتصر التداعيات على السلع الاستهلاكية فحسب، بل تشمل أيضاً بعض حافلات النقل العام والقطارات التي تعمل بالديزل.

كما تستخدم مولدات الديزل غالباً لتوفير الطاقة الاحتياطية أو طاقة الطوارئ، بل وتعد مصدراً رئيسياً للكهرباء في بعض المناطق النائية حول العالم.

وأشارت نيوزويك إلى حالة الارتباط الوثيق بين أسعار الديزل والبنزين العادي في محطات الوقود وأسعار النفط الخام التي عاودت ارتفاعها خلال الأيام الماضية، وقد بلغ متوسط سعر البنزين نحو 4.3 دولار للجالون في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وشهد هذا الأسبوع تجاوز سعر كل من خام "برنت القياسي الدولي" والخام الأمريكي حاجز 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ أشهر، وذلك مع تصاعد القتال مجدداً بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهرت أرقام "جمعية السيارات الأمريكية" (إيه إيه إيه) تصاعد أسعار الديزل في الولايات المتحدة حالياً بأكثر من 60 في المائة عمّا كانت عليه قبل الهجوم الأمريكي- الإسرائيلي على إيران في أواخر فبراير، حين بلغ المتوسط الوطني للأسعار نحو 3.76 دولار للجالون.

ولفتت إلى أن الأسعار قفزت بسرعة مع صعود تكلفة النفط الخام -وهو المكون الرئيسي للوقود المكرر مثل الديزل والبنزين- وسط اضطرابات في سلاسل التوريد في أنحاء الشرق الأوسط، ولا سيما مع تكدس حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز الحيوي.

ورغم الآمال التي سادت في وقت سابق من الصيف بإمكانية تحقيق السلام، عاد النفط للارتفاع مجدداً مع تصاعد القتال مرة أخرى، وتزايدت اضطرابات الإمدادات.

وفي سياق آخر، تفاقمت الخسائر الناجمة عن أحداث الشرق الأوسط بسبب الحرب في أوكرانيا، حسبما أشارت "وكالة الطاقة الدولية" أيضاً يوم الجمعة؛ حيث أدت الاضطرابات في منظومة التكرير الروسية، الناتجة عن هجمات أوكرانية مكثفة، إلى توقف صادرات المنتجات النفطية تقريباً.

ويحذر خبراء من أن العواقب قد تتفاقم، لا سيما في الدول الأفريقية والآسيوية التي تعتمد بشكل أكبر على الواردات من الشرق الأوسط، والتي كانت الأكثر تضرراً بالفعل من صدمات الطاقة.

وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن موقع "جلوبال بترول برايسز" أن أسعار الديزل في نيجيريا قفزت بنسبة تجاوزت 90 في المائة منذ أواخر شهر فبراير الماضي، تلتها إندونيسيا بنسبة قاربت 87 في المائة، ثم لبنان بنسبة 80 في المائة.

وقد ارتفعت تكاليف الديزل بنسبة تزيد عن 55% منذ اندلاع الحرب مع إيران، متجاوزةً بذلك القفزة التي شهدتها أسعار البنزين والبالغة 40%. وفي الواقع، يتجه الديزل نحو تسجيل أكبر زيادة سنوية (من حيث النسبة المئوية) على الإطلاق وبفارق كبير.

يذكر أن الارتفاع الحاد في أسعار الديزل قد كبّد الأمريكيين بالفعل تكاليف تتجاوز 46 مليار دولار منذ اندلاع الحرب في إيران، وذلك وفقاً لبيانات تتبع التكاليف الصادرة عن "معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة" بجامعة براون؛ وهو ما يعادل زيادة في التكاليف تتجاوز 350 دولاراً لكل أسرة أمريكية.