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أخبار البلد

50 مليون دولار استثمارات ليبية جديدة بأراضى الصالحية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:34 م
أراضى الصالحية
أراضى الصالحية
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صدى البلد
بدأت شركة 6 أكتوبر للتنمية الزراعية فى ضخ استثمارات جديدة بقيمة 50 مليون دولار لتطوير محطة الفرز والتعبئة وتجديد خطوط المياه وانشاء خط جديد للتوسع فى الزراعات، بأراضي الصالحية الجديدة.

وأكد حسام البدرى المدير الفنى للمشروع ، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن مساحة أراضى الشركة تبلغ 33.5 الف فدان منزرعة بالمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة ، لافتًا إلى أن الشريك الليبي قام بضخ 50 مليون دولا استثمارات جديدة للتوسع فى الزراعات وفتح أسواق جديدة لتصدير منتجات الشركة عالية الجودة . 

وأوضح البدرى الشركة تتميز بقربها من الموانىء ومحور 30 يونيو ومطار القاهرة مما ساعدها على تسويق منتجاتها الطازجة الى الأسواق العالمية خاصة أن جميع المزروعات تروى بمياه النيل . 

وأضاف أن الشركة تزرع  40 % من أراضى الشركة ونتوسع فى المساحة لتقليل المساحات المؤجرة بحيث نتمكن من تصدير اكبر كميات من الخضروات والفاكهة الى الأسواق الوروبية والعالمية . 

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