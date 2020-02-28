محاضرة فنية بالفيديو من فايلر للاعبي الأهلي

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.





وشهدت المحاضرة الحديث عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة صن داونز الجنوب إفريقي، التي تقام في السادسة مساء غدٍ على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وفي الإطار ذاته أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية قوية على ملعب التتش بالجزيرة.









وقاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، فقرة بدنية قوية للاعبين استعدادًا لمواجهة صن داونز.