الزمالك يضرب 3 عصافير بحجر أمام الترجي في دقيقة واحدة

تغلب فريق الزمالك على نظيره الترجي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ، وينتظر لقاء الإياب ، يوم الجمعة المقبل ، في ملعب رادس بتونس.





تقدم للترجي رؤوف بن غيث ، وأدرك محمد أوناجم التعادل ، ثم أضاف أشرف بنشرقي ثاني أهداف الفارس الأبيض ، بينما أحرز محمود علاء الهدف الثالث من ركلة جزاء.





وأنهى الزمالك الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام الترجي، وكان الفريق الفريق التونسي الأخطر، واعتمد على الضغط المتقدم على لاعبى الفارس الأبيض.



