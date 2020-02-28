الزمالك يضرب 3 عصافير بحجر أمام الترجي في دقيقة واحدة

تغلب فريق الزمالك على نظيره الترجي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وينتظر لقاء الإياب، يوم الجمعة المقبل، في ملعب رادس بتونس.
تقدم للترجي رؤوف بن غيث، وأدرك محمد أوناجم التعادل، ثم أضاف أشرف بنشرقي ثاني أهداف الفارس الأبيض، بينما أحرز محمود علاء الهدف الثالث من ركلة جزاء.
وأنهى الزمالك الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام الترجي، وكان الفريق الفريق التونسي الأخطر، واعتمد على الضغط المتقدم على لاعبى الفارس الأبيض.
وضرب الزمالك، 3 عصافير بحجر واحد، أمام الترجي، في دقيقة واحدة، وذلك عندما نجح "أشرف بنشرقي" في تسجيل الهدف الثاني للزمالك في مرمى الترجي بالدقيقة 74 من متابعة جيدة واستغلال ارتباك دفاعات الترجي، وفي الوقت ذاته "طرد حكم اللقاء المغربي، لاعب الترجي محمد علي"، أما الحجر الثالث في الدقيقة ذاتها؛ فكان حصول "شمس الذوادي" على البطاقة الصفراء ؛ بعد اعتراضه بشكل غير لائق، وجذب فانلة حكم اللقاء.