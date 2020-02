منهم الشاب خالد.. أبرز مواليد يوم 29 فبراير

عام 2020 هو سنة كبيسة، وهذا يعني أن الأشخاص المولودين يوم 29 فبراير سيحتفلون بعيد ميلادهم في اليوم الفعلي، ومنهم 200 ألف شخص بالولايات المتحدة من مواليد يوم 29 فبراير، ومنهم أيضا مشاهير حاول البعض منهم اللجوء إلى تغيير يوم عيد ميلاده.





يحتفل محرك البحث جوجل بـ يوم 29 فبراير بتغيير شعاره إلى رقم شمعتين يحملان رقم 29، ويرصد «صدى البلد» أبرز المشاهير من مواليد يوم 29 فبراير:

الشاب خالد وهو مغني راي وشاعر وملحن وعازف جزائري، ولد في 29 فبراير عام 1960 في مدينة وهران بالجزائر، وبدأ مشواره الفني في سن صغير حتى أصبح واحدا من أكثر فناني الجزائر شهرة في العالم، ويعد من فناني الجزائر الاوائل الذين استطاعوا نشر فن الراي الجزئري في العالم.



جا رول

سيحتفل مغني الراب Ja Rule بعيد ميلاده هذا العام في موعده، فهو من مواليد 29 فبراير عام 1976، ونال شهرة عالمية بعدة أغاني قدمها مثل "Always On Time" التي تضم المغني Ashanti ، ولعرضه على الأغاني مع Jennifer Lopez مثل "Aint It Funny" و "أنا حقيقي





تعرضت مسيرته لعدة أزمات منها أنه في يوليو عام 2011، قد حكم عليه بالسجن لمدة 28 شهرا بسبب التهرب الضريبي وفشله في دفع ضرائب على أرباح تزيد على 3 ملايين دولار بين عامي 2004 و 2006، واستمر حظه السيئ ففي عام 2017، واجه أكثر من 12 دعوة قضائية بسبب تذاكر مهرجان.





رادلف إدواردز

ولد الممثل الأمريكي في 29 فبراير عام 1916 واشتهر بأغنيته المميزة "Baby It's Cold Outside" مع Buddy Clark، وقبل هذا النجاح الكبير، قدم برامج إذاعية في الأربعينيات مثل Time to Smile، وحققت عرضت نعم يا ابنتي العزيزة ناح كبير خاصة بعد بيع 500 ألف نسخة منها في غضون عدة أسابيع.





وقدم العديد من الأأغاني الشهيرة أيضا مثل أغاني، "Blues In the Night" ، و "Jim" ، و "You are so Nice to Come home to" ، و "I I walk a Alone"، ولعب دور البطولة في عدة أفلام منها فيلم "شكرا النجوم المحظوظة" لعام 1943، واتبع الأولاد لعام 1944، واستمرت مسيرته ناجحة حتى توفي في 24 فبراير 1994 عن عمر يناهز 77 عاما في لوس أنجلوس بـ كاليفورنيا.





ميرفين وارين