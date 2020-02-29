فوز 7 أعضاء جدد في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بأسوان

أعلنت نقابة المهندسين بأسوان نتيجة انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة والذى تم تنظيمه أمس.





ومن جانبه، قال المهندس محمد فرج الله نقيب المهندسين بأسوان، إن الانتخابات أسفرت عن فوز كل المهندس أحمد أبوالحسن، والمهندس هاني عبدالسلام، تخصص "كهرباء"، والمهندس وليد محمود خلف، والحسين على محمد، تخصص "مدني".





وأشار محمد فرج الله إلى أنه فاز أيضًا كل من المهندس محمد الليثي أحمد، تخصص "ميكانيكا"، والمهندسة فاطمة عبدالله أحمد، تخصص "عمارة"، والمهندس سعد أحمد الضوي بـ"تخصصات أخرى".





وأوضح نقيب مهندسى أسوان أنه بعد فوز الـ7 الجدد في الانتخابات، وصلت أعداد أعضاء مجلس النقابة إلى 14 عضوا، وأن مهامهم الاهتمام بكل ما يخص المهندس وخدماته، والتي من أبرزها الخدمات (الصحية، والاجتماعية، والصحية، وغيرها من الخدمات)، حتى موعد انتخابات التجديد النصفى القادم بعد مدة عامين.





وتابع المهندس محمد فرج الله أن عدد المهندسين على مستوى المحافظة من أعضاء النقابة يصل لحوالى 6000 مهندس ، وأعداد المرشحين 24 مهندسًا حيث تم اختيار 7 منهم فقط وذلك ضمن 3 لجان فى انتخابات مجلس نقابة المهندسين وهم اللجنة الرئيسية بمدينة أسوان ، وأخرى فرعية فى كوم أمبو ، بالإضافة إلى لجنة بإدفو .

وأكمل محمد فرج الله أن الإجراءات للترشيح لانتخابات مجلس النقابة شملت ملء استمارة المرشح ، وأن يحق التصويت لجميع المهندسين الذين سددوا الرسوم والاشتراكات حتى عام 2018، ويتم ببطاقة الرقم القومى.

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