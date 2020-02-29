اسألوا الوداد والترجي.. مدرب صن داونز يتوعد الأهلي في جنوب أفريقيا

قال بيتسو موسيماني مدرب ماميلودي صن داونز أن نتيجة لقاء الأهلي، تصعب من مهمة فريقه في لقاء الإياب، لكنه توعد بمباراة مختلفة في بريتوريا.





وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "كنا لا نتمنى أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة، خاصة ونحن نلعب أمام فريق محترم مثل الأهلي".





وأضاف: "كان لدينا العديد من المشاكل خلال اللقاء الهدف الثاني صعّب مهمتنا في المباراة الثانية بشكل كبير".





وأوضح موسيماني: "ستكون مهمة معادلة النتيجة في جنوب أفريقيا صعبة علينا بكل تأكيد".





وتابع المدرب الجنوب إفريقي: "نهنئ الأهلي لأنه كان فريق جيد وقدم مباراة جيدة أداء فريقي اختلف في الشوط الثاني عن الأول".





وأضاف: "في الشوط الأول استطعنا إيقاف خطورة أحمد فتحي وعلي معلول ظهيرا الأهلي، لكن في الشوط الثاني اختلف الأمر واستقبلنا هدفين".





واسترسل "ركلة جزاء الأهلي ليست صحيحة. ريكاردو ناسكيمينتو لاعبنا أخبرنا بذلك".





وأكمل موسيماني "لعبنا بالطريقة التي نجيد تطبيقها، تماما مثلما فعل الأهلي، لكن الأهلي استغل الكرات الطويلة معتمدا على أفشة وعلي معلول".





وقال موسيماني "أعتقد أن النتيجة كانت ستختلف تماما لو استغلينا الفرص المبكرة التي سنحت لنا وسجلنا هدفا".





وأعلن المدرب جنوب الإفريقي التحدي قائلا "اللعب في بريتوريا سيكون مختلفا واسألوا الوداد والترجي ومازيمبي".





وأتم "الأهلي مختلف عن العام الماضي أرى أمامي مدرب مخضرم أوروبي، أنا أختفي أمامه بسبب سيرته الذاتية التي يمتلكها".





الأهلي فاز على ماميلودي صن داونز بهدفين مقابل لا شيء على استاد القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



