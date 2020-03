خدمات تكنولوجية جديدة يطلقها المصرف المتحد لدعم المشروعات الصغيرة

أعلن أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، أن المصرف أطلق العديد من المنتجات المتخصصة في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها؛ My tool ماي تول – My Bus/ Truck ماي بص / ماي ترك – My Lab ماي لاب.





وأوضح أن منتج ماي تول My Tool: هو برنامج متخصص لتمويل الآلات وخطوط الإنتاج الصناعية والزراعية إلى جميع المنشآت والشركات والمصانع، ويبدأ التمويل من مليون وحتى 25 مليون جنيه.





أما منتج ماي بص / ترك My Bus L Truck: فهو برنامج متخصص للقطاعات الخدمية التي تؤثر في تنمية القطاعات الإنتاجية سواء الصناعية أو التجارية، حيث خصص هذا المنتج لتمويل المؤسسات والمدارس والجامعات وشركات النقل والرحلات، يبدأ من مليون جنيه وحتى 25 مليون جنيه.