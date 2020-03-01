كيف تستخدم واتساب للتواصل مع بنك مصر .. خدمات

أطلق بنك مصر خدمة ( WhatsApp for business ) لخدمة العملاء على مدار الساعة، وتعد تلك الخدمة التفاعلية خطوة نحو المضي قدمًا في التحول الرقمي حيث يتمكن العملاء من اجراء حوار تفاعلي في كافة الأوقات دون انتظار، وتساهم هذه التكنولوجيا في تنويع سبل التواصل مع العملاء، الأمر الذي يساعد على تحقيق المزيد من النجاح والتطور من خلال تحسين العمليات، وإعادة ابتكار نماذج الأعمال، وذلك انطلاقًا من حرص بنك مصر على تقديم أحدث الخدمات لعملائه، وكعادته بأن يكون البنك الرائد في القطاع المصرفي المصري.





وتتيح خدمة (WhatsApp for business) الرد على استفسارات العملاء ومساعدتهم على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، حيث توفر الخدمة حوارًا تفاعليًا مع العملاء، الأمر الذي سينعكس بدوره على سهولة التواصل مع العملاء؛ ويعد بنك مصر أول بنك في مصر يطلق هذه الخدمة ليؤكد بذلك ريادته في مجال تكنولوجيا التحول الرقمي من خلال إطلاق أحدث وسائل التواصل مع العملاء عبر الهاتف المحمول على رقم 0020219888.





ويحرص بنك مصر على التحديث والتطوير المستمر لوسائل التسويق الإليكتروني؛ حيث يتصدر البنك قائمة قنوات البنوك الرسمية الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب Youtube وفقًا لتقرير Social Bakers العالمي، حيث حُدد بالموقع أن إجمالي عدد المشاهدات لقناة بنك مصر الرسمية على موقع اليوتيوب أكثر من 92.30 مليون مشاهدة بنسبة زيادة تقدر بأكثر من 6 اضعاف البنك الذي يليه في القائمة، ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر حصل على الدرع الفضي من موقع يوتيوب، التابع لمؤسسة جوجلGoogle العالمية، لتخطي عدد المشتركين بقناة البنك أكثر من 100 ألف مشترك هذا ويبلغ عدد مشتركي قناة البنك حاليًا أكثر من 129 ألف مشترك، بالإضافة

إلى تصدره قائمة الصفحات الرسمية للبنوك على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك Facebook حيث بلغ عدد متابعي الصفحة الرسمية لبنك مصر نحو 4.1 مليون متابع، وبلغ عدد المتابعين على موقع تويتر Twitter أكثر من 52 ألف متابع، وموقع إنستجرام Instagram بأكثر من 45 ألف متابع.





كما حرص بنك مصر على تحديث موقعه الإلكتروني؛ والذى يعد من أكثر المواقع الإلكترونية البنكية تطورًا بالسوق المحلي حيث يوجد بالموقع حاسبة متطورة لكافة القروض، ومحدد مواقع للتسهيل على العملاء في تحديد مواقع آلات الصراف الآلي ومواقع فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية وذلك عن طريق Google Maps؛ وتعد تلك الوسيلة من أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة ويتميز الموقع بوجود كافة التفاصيل الخاصة لجميع المنتجات والخدمات المقدمة من بنك مصر، كما تم تحديث الجزء الخاص بالموارد البشرية على الموقع حيث يتم التقدم لكافة الوظائف إلكترونيًا بشكل مبسط.





وانطلاقًا من ايمان بنك مصر بأن التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي للنجاح في تحسين، وتعزيز قيمة الخدمات التي يقدمها لعملائه؛ فإن البنك يعمل دائمًا على تطوير بنيته التكنولوجية مستخدمًا أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة.