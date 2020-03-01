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أخبار البلد

كيف تفتح حساباً جارياً ببنك التعمير والإسكان بسهولة | خدمات

الأحد 01/مارس/2020 - 09:45 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

يعتبر بنك التعمير والاسكان من أهم البنوك التى تعطى العديد من المزايا للأفراد والمؤسسات عند فتح حساب جار وبخطوات بسيطة .

 

وتم تصميم الحسابات الجارية لبنك التعمير والإسكان لتكون هي القناة السريعة لجميع التعاملات اليومية وكذلك حجز الأراضي والوحدات السكنية وسداد جميع الالتزامات والاقساط. 

 

ويتم فتح الحسابات للأشخاص الطبيعيين (الأفرادوالشخصيات الاعتبارية (المؤسسات . 

 

ويتم التعامل على تلك الحسابات بموجب دفاتر شيكات يتم إصدارها من الفرع المختص ويجوز التعامل على تلك النوعية من الحسابات بموجب توكيلات صادرة من أصحاب الحسابات. 

 

كما يتم التعامل على تلك الحسابات بالسحب والإيداع بإستخدام بطاقات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ويتم  قبول هذه البطاقات فيما يقرب من 6000 ماكينة صراف آلي  ATM   علي مستوي جمهورية مصر العربية واكثر من 250 ماكينة لبنك التعمير والاسكان 

 

ويتم سداد الالتزامات الدورية من الحساب بموجب تعليمات مستديمة

ويتم تحصيل الشيكات والكمبيالات والحوالات وإضافتها لحسابك الجاري 

 

المستندات المطلوبة :

 

 مستند تحقيق شخصية رسمي – بطاقة رقم قومي – جواز سفر للأجانب المقيمين . 


مستند تحديد محل إقامة (فاتورة كهرباء – فاتورة مياه – فاتورة تليفون) . 

مستند إثبات جهة العمل بصدر من إدارة الرأسمال البشري او البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة. 


نموذج التوقيعات الخاص بالعميل. 

 

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