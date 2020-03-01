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أخبار العالم

زعيم المعارضة فى فنزويلا: تعرضت لمحاولة اغتيال

الأحد 01/مارس/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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أ ش أ
قال زعيم المعارضة ال​فنزويلية​ ​خوان جوايدو، أنه تعرض لإطلاق نار​ أمس /السبت/ خلال ​تظاهرة​ ضد نظام الرئيس ​نيكولاس مادورو​ في باركويسيميتو غرب البلاد.

ونسب جوايدو - حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم /الأحد/ - الهجوم - الذي أسفر عن وقوع جريح على حد قوله - إلى مجموعات مسلحة مناصرة للرئيس الفنزويلى مادورو.

وكان الرئيس الفنزويلي مادورو قد أكد أنه "سيأمر بالقبض على زعيم المعارضة خوان جوايدو، بمجرد أن يصدر بذلك مسوغ قانوني".

يذكر ان فنزويلا تشهد منذ أوائل العام الماضي أزمة سياسية عميقة، على خلفية إعلان جوايدو- الذي كان يتولى حينذاك منصب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) - نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا عن مادورو، واعترفت به الولايات المتحدة ودول اخرى .
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