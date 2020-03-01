زعيم المعارضة فى فنزويلا: تعرضت لمحاولة اغتيال

قال زعيم المعارضة ال​فنزويلية​ ​خوان جوايدو، أنه تعرض لإطلاق نار​ أمس /السبت/ خلال ​تظاهرة​ ضد نظام الرئيس ​نيكولاس مادورو​ في باركويسيميتو غرب البلاد.





ونسب جوايدو - حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم /الأحد/ - الهجوم - الذي أسفر عن وقوع جريح على حد قوله - إلى مجموعات مسلحة مناصرة للرئيس الفنزويلى مادورو.





وكان الرئيس الفنزويلي مادورو قد أكد أنه "سيأمر بالقبض على زعيم المعارضة خوان جوايدو، بمجرد أن يصدر بذلك مسوغ قانوني".



