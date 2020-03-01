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رياضة

رونالدو في مدريد قبل انطلاق كلاسيكو الأرض

الأحد 01/مارس/2020 - 09:56 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو مهاجم يوفينتوس
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عمرو ابوبكر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، قبل انطلاق مواجهة الكلاسيكو بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

ويشار إلى أن رونالدو تواجد في مدريد اليوم الأحد، وقام بالتوقيع على قمصان للنادي الملكي، لمشجعي ريال مدريد.

وأثار ظهور رونالدو في مدريد تساؤلات البعض، بشأن السبب وراء حضوره، وسط توقعات بمساندته لريال مدريد في "سانتياجو برنابيو" عندما يخوض الفريق الملكي مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة.

جدير بالذكر أن جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد عادت لمدينة مدريد رفقة أبناء النجم البرتغالي، خوفًا من تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.
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