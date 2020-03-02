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ديني

ليس نجسا.. أمين الفتوى يحسم الجدل حول استخدام الكحول فى العطور والمطهرات

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:04 م
ليس نجسا.. أمين الفتوى
ليس نجسا.. أمين الفتوى يحسم الجدل حول استخدام الكحول فى العط
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محمود ضاحي
"اشتريت غسولا للفم ووجدت أن من بين مكوناته الكحول، فهل علي إثم فى استخدامه؟".. سؤال ورد  إلى  الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال شلبى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: إن الكحول فى حد ذاته ليس خمرا وليس مسكرا وليس نجسا، وإنما بإضافته لبعض الأشياء التى تتحول لحكم الخمر، ولكن إضافته لبعض الأشياء التى لا يترتب عليها تخمر أو إسكار جائز شرعا.

وتابع أمين الفتوى  مسألة الكحول هذه أيضا ترد إلينا في أسئلة حول استخدام العطور التي تحتوي على كحول، كأن يسأل البعض هل تصبح الملابس فى هذه الحالة نجسة وتنقض الوضوء، ونقول لهم الكحول فى حد ذاته ليس خمرا وليس نجسًا إلا بإضافته لشئ يتخمر ويسكر".

وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمريض استخدام الأدوية المشتملة على نسبة قليلة من الكحول.

وأضاف «عثمان» خلال لقاء تلفزيوني، أن معظم أدوية الكُحة فيها نسبة قليلة، وهذا ضروري للعلاج، وأجازته وزارة الصحة، فهو صحيح ولا شيء فيه.
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