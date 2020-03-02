علوم الأزهر توجه 6 نصائح لمريض أنفلونزا و كورونا

نظمت كلية العلوم بنين القاهرة بجامعة الأزهر، تحت إشراف الدكتور محمد عبدالفتاح الشربيني، عميد الكلية، اليوم الاثنين، الصالون العلمي، بقاعة مبنى الفلك، تحت عنوان «الوقاية من الأمراض المعدية والفيروسات»





وعقدت أولى جلسات الصالون العلمي، بحضور الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة عميد كلية الطب، والدكتور محمد عوض تاج الدين، أستاذ الأمراض الصدرية ووزير الصحة الأسبق، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر عبدالعزيز أبو العطا، والدكتورة أماني أحمد عبدالسميع، مدير إدارة مكافحة العدوى لمنطقة مدينة نصر، والدكتور أيمن فراج أحمد، رئيس قسم البنات والميكروبيولوجي بالكلية ومدير مركز بيوتكنولوجيا التخمرات بالجامعة.





وناقش الصالون العلمي الفيروسات، موضحًا أنها تشكل عاملًا مهمًا في أمراض الجهاز التنفسي، ومن أشهر أنواع الفيروسات فيروس الإنفلونزا، A وB، لافتًا إلى أن تركيبة الفيروس الجينية تتغير من عام لعام، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية وتطبيقها تجنبًا لانتشار العدوى الفيروسية.





ونصح الصالون العلمي، مصاب الإنفلونزا أو الفيروسات المشابهة، بعدة أمور وهي: أولًا: لابد أن يلجأ للراحة لمدة يومين أو ثلاثة، ثانيًا: كما يتجنُّب الاتصال المباشر مع الناس، ثالثًا: ويهتم بالنظافة الشخصيّة بشكل دائم والانتباه على غسل اليدين بالماء والصابون جيِّدًا، رابعًا: ويتجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين، خامسًا: ووضع غطاء «ماسك» على الأنف والفم، سادسًا: الاهتمام بالصحة العامة من خلال تناول الأكل الصحي والمتوازن.





وقال رئيس الجامعة، في كلمته، إن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تضع نصب أعينها الاهتمام بصحة المواطن في شتى محافظات الجمهورية، خاصة الأماكن التي تعاني من نقص في الخدمات الطبية، مشيرًا إلى أن الجامعة تقوم في هذا الإطار بتسيير قوافل طبية شاملة على مدار العام تجوب القرى والمدن في كافة محافظات الجمهورية.

وأكد أن كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة تعد من الكليات المتميزة، حيث تضم نخبة من أفضل الأساتذة في تخصصاتهم المختلفة، ويتميز طلابها بالجد والاجتهاد والتفوق، منوهًا بأنها من أوائل الكليات المعتمدة بالجامعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

من جانبه، وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، الشكر لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة فضيلة الإمام شيخ الأزهر الشريف، مشيدًا بهذا النشاط العلمي الكبير الذي تقوم به كلية العلوم، مؤكدًا اعتزازه بكلية العلوم والتى تعد كلية العلماء، مشيرًا إلى أن الكلية العلوم لها فضل كبير عليه، حيث درس بها سنة تأهيلية حينما كان طالبًا في كلية الطب، وتعلم خلالها الكثير على علماء أفذاذ.

