السفير السنغالي لـ صدى البلد: نعزي الشعب المصري فى وفاة مبارك.. لدينا الكثير من محفزات الاستثمار.. الإرهاب يتعلق بالثروة الاقتصادية.. والجماعات المتطرفة انتهت من ليبيا واتجهت لأفريقيا.. صور وفيديو

السفير السنغالي لـ "صدى البلد":

الرئيس السنغالي احتفل بعيد مولده فى القاهرة

السنغاليون محبون للشعب المصري

السنغال دولة منفتحة ولدينا الثروات والمواد الخام

نفضل الإخوة الأفارقة للاستثمار فى السنغال

ندعو المستثمرين المصريين لزيارة السنغال ودراسة البيئة

نحتاج لإزالة العراقيل للتنقل بين دول القارة

ووجود خطوط جوية مباشرة ضرورة

السنغال ليست للأمريكيين أو الفرنسيين أو الأتراك ولكنها للجميع





اكتسبت اسمها من النهر الذي يحدّها من الشرق والشمال، والذي ينبع من فوتاجلون في غينيا، هى بلد جنوبي، فى غرب أفريقيا، هى السنغال التى يحدها خارجيا المحيط الأطلسي إلى الغرب، وموريتانيا شمالًا، ومالي شرقًا، وغينيا وغينيا بيساو جنوبًا؛ عاصمتها داكار، تتميز بثرواتها الاقتصادية والثقافية، عميقة عمق التاريخ، تربطها علاقات وطيدة مع مصر، فرغم مرور الزمن تظل السنغال ومصر دولتين قويتين تجمعهما المودة والصداقة.





ضربت مصر والسنغال مثلا يحتذى به على مستوى العلاقات الثقافية والاقتصادية، وعليها أجرى موقع "صدى البلد" حوارا خاصا مع إلى سي بي، سفير السنغال بالقاهرة، من أجل التعرف على الفرص الاستثمارية فى السنغال والتعاون المتبادل فى جميع المجالات.





فى البداية، تقدم السفير السنغالى إلي سي بي ، بالتعازى إلى الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، فى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذى وافته المنية الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 92 عاما.





وإلى نص الحوار،،،،





كيف ترى مستقبل العلاقات المصرية السنغالية فى الفترة المقبلة؟

إن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي و الرئيس السنغالى ماكي سال تربطهما علاقات ممتازة، والدليل على ذلك هو أن الرئيس السنغالى مكث فى مصر 5 أيام، وهذا نادر أن يغادر الرئيس من بلده لبلد آخر، كما أن الرئيس السنغالي احتفل بعيد ميلاده فى مصر، وهذا أيضا نادر لأن كل إنسان يريد أن يحتفل فى بيته ومع أهله، ولكن الرئيس السنغالي يعتبر مصر كأهله، لذلك احتفل بعيد ميلاده مع الرئيس السيسي.





والعلاقات بين الرئيسين السنغالى والمصري تؤثر إيجابيا على الشعبين المصري والسنغالى، ولدينا مؤرخ سنغالى وهو قامة كبيرة وهو الشيخ أنتا جوب، حيث ركز فى مجهوداته وكتابته على معرفة مصر الأصيلة والعريقة، وهذا دليل على أن السنغال على الدوم يهتم بمصر، وهذا منبت العلاقات بين الشعبين، فكل سنغالى يعرف ويحب مصر وهذا يعود لقدمائنا الذين وضعوا أول حجر لتعزيز هذه العلاقات.









كما سأقوم خلال فترة وجودي في القاهرة بالكشف عما تمتلكه السنغال من مواد خام كى يأتى المصريون للاستثمار، هذا بالإضافة إلى توضيح الرؤية للجميع وإجراء مقابلات مع رجال الأعمال، حيث نرى الأوروبيين يأتون للاستثمار في السنغال، ولكننا نفضل أن يأتي الإخوة الأفريقيون للاستثمار، فعلينا أن نتعامل كإخوة أفارقة.





محفزات الاستثمار في السنغال ، حيث إن المستثمر المصري يستطيع أن ينتهي من جميع الأوراق والإجراءات في 24 ساعة أي يوم واحد، وبالتالي تستطيع إنشاء شركتك في يوم. هذا بالإضافة إلى





ما أبزر التحديات التى تواجه المستثمرين؟

دولة السنغال تفتح أبوابها لجميع المستثمرين، حيث إنها لا تقتصر على الأسود فقط أو الأبيض فقط، وفى هذا الإطار قامت الدولة بتقديم العديد من التسهيلات لكل من يريد الاستثمار فى السنغال ، فـ تلك التسهيلات المُقدمة تسعى لجذب المستثمرين، خاصة فى ظل وجود ثرورة ومواد خام تزخر بها السنغال ، لذلك على المستثمر المصري أن يأتى لدراسة البيئة ويري بنفسه التسهيلات والإمكانيات التى تقدمها السنغال فالأبواب مفتوحة لديهم. كلمة التحديات ثقيلة جدا، فـ





المشكلة هى مشكلة الإعلام وعدم الدراية بما تزخر به دولة السنغال والإمكانيات التى تقدمها، لذلك سيتم التنسيق من أجل عقد اجتماعات مع رجال الأعمال المصريين لتوضيح الثروات التى تزخر بها السنغال وأهمها الغاز والبترول، فا لسنغال ليس للأمريكيين أو الفرنسيين أو الأتراك فقط، ولكننا ننتظر الإخوة الأفارقة.





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وبشأن تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، فإن مصر قامت بدور هام فى تنظيم كأس أفريقيا، فالوقت كان ضيقا ولكن مصر استطاعت أن أن تنظم البطولة على أعلى مستوى نظرا لأنها دولة قوية.

فالسنغال شعرت بتشجيع المصريين لفريقي السنغال، وعلينا أن نوجه الشكر لمصر على تنظيمها لهذه البطولة.

كيف أثر المستعمر على دول القارة الأفريقية؟ الشعوب الأفريقية كانت أمة واحدة ولكن السياسيين كسرو هذا، فقبل الاستعمار لم تكن تعرف الشعوب الحدود فهم من قاموا بتقسيم أفريقيا، وقبل ذلك كانت الشعوب تأتى وتذهب فيما بينها دون أن تعرف الحدود، وعندما جاء المستعمر الفرنسي والإنجليزى قام بوضع الحدود، ولكن عودة مصر لأفريقيا أمر جيد، حيث إن الرئيس السيسي قال اذهبوا إلى أفريقيا حيث الأراضي الخصبة والغنية، إذا لماذا نذهب للأجانب وهناك أفريقيا.





كيف ترون رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي؟

نشعر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي له شوق للرجوع إلى أفريقيا، ونشعر بأن مصر اتجهت إلى أفريقيا ووصلت إلى هدفها.