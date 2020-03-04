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فن

بـ فستان جلد أنيق.. سوزان نجم الدين تستعرض جمالها عبر إنستجرام

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:07 ص
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
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محمد بدران
نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".

وظهرت سوزان نجم الدين، بفستان جلد قصير فوق الركبة باللون الزيتي، وانتعلت حذاء بكعب عال، وحملت حقيبة يد باللون الزيتي الغامق.

واعتمدت سوزان نجم الدين فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون مع الرموش السوداء، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج الفاتح الذي يتناسب مع إطلالتها، وتركت شعرها القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة مموجة مع رفع خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بقرط مع اسوارة لليد، وخاتم لإكمال إطلالتها.

يُذكر أن آخر أعمال سوزان نجم الدين مسلسل "ابن أصول"، بطولة: "حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، أحمد كرارة، عماد رشاد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، تأليف أحمد أبوزيد، وإخراج محمد بكير.

وجسدت سوزان نجم الدين من خلال المسلسل دور والدة حمادة هلال وتدعى صولا وهى أم متصابية .


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