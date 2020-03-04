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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4 -3- 2020 في القاهرة والمحافظات

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:32 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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ريهام فيكتور
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعها جديدا فى درجات الحرارة، حيث تشهد  القاهرة الكبرى طقسا مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة. 

 ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا مائلا للحرارة نهارا  شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس دافئ  نهار شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا  والرياح معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
 
الصغرى العظمى
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 27   
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 26      
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 11 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 12 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 13 والعظمى 32   
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 14 والعظمى 32    
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 20 والعظمى 26

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