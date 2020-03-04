درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4 -3- 2020 في القاهرة والمحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعها جديدا فى درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة.



