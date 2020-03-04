اختبارات وبرامج تدريبية للمتقدمين لشغل المكاتب السياحية بالخارج

بدأت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لإجراء عدد من الاختبارات والبرامج التدريبية للمتقدمين لشغل وظائف مديري ومساعدي المكاتب السياحية الشاغرة بالخارج.





جاء ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والأثار لتعظيم دور المكاتب السياحية الخارجية في الترويج للمقاصد المصرية في الأسواق السياحية المختلفة وايمانا منها بأهمية التدقيق في اختيار الكوادر الملحقة للعمل بتلك المكاتب، واختيار أفضلها.





وأجرى المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي زيارة تفقدية لمعهد القوات المسلحة للغات، لمتابعة سير الاختبارات التي تجرى للمتقدمين من خلال خبراء اللغة المعتمدين، و لقاء الدكتورة رشا راغب مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب لاستعراض مراحل التدريب المكثف الذى تجريه الأكاديمية للمتقدمين.





حيث يخضع المتدربون لبرنامج قوي ومكثف يحتوي على كافة الدورات والبرامج الفنية والتسويقية المطلوبة لشغل وظيفة مدير مكتب سياحي بالخارج.





جدير بالذكر أن الهيئة تنتهج أسلوب العمل على مسارين متكاملين بالتوازى وهما انتقاء وإعداد مجموعة من المتقدمين وتأهيلهم للعمل بالمكاتب السياحية على المدى المتوسط والطويل وفى نفس الوقت الاستعانة بمجموعة منتقاة منهم وتدريبهم بشكل مكثف وسريع بما يضمن استئناف العمل في المكاتب السياحية الشاغرة في أسرع وقت ممكن لتفعيل الدور الهام للمكاتب السياحية في الخارج.