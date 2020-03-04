Netflix والأمم المتحدة تطلقان مجموعة من المسلسلات والأفلام احتفالا باليوم العالمي للمرأة

أطلقت شبكة Netflix للبث الرقمي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة اليوم مجموعة "لأنّها شاهدت"، وهي مجموعة خاصة من مسلسلات ووثائقيات وأفلام Netflix، وذلك احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.
وتمّ اختيار هذه المجموعة من قبل 55 من النساء المبدعات ممّن يعملن أمام الكاميرات وخلفها، ومن بينهن "صوفيا لورين"، و"سلمى حايك"، و"ياليتزا أباريشيو"، و"ميلي بوبي براون"، و"لوري نان"، و"لانا كوندور"، و"آفا دوفرناي"، وستكون هذه المجموعة متاحة طوال العام.
وتمّ اختيار هذه المجموعة من قبل 55 من النساء المبدعات ممّن يعملن أمام الكاميرات وخلفها، ومن بينهن "صوفيا لورين"، و"سلمى حايك"، و"ياليتزا أباريشيو"، و"ميلي بوبي براون"، و"لوري نان"، و"لانا كوندور"، و"آفا دوفرناي"، وستكون هذه المجموعة متاحة طوال العام.
وقالت "أنيتا بهاتيا"، نائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إن هذا التعاون يهدف إلى تسليط الضوء على التحدي المتمثل في رواية قصص النساء وإظهارهن بكل تنوعهن، وهو يتعلق بجعل الجوانب الخفية مرئية، وإثبات أنه من خلال التمثيل والتضمين الكاملين للمرأة على الشاشة، وخلف الكاميرات، وفي سردياتنا إجمالًا، سيزدهر المجتمع بحق.".
وتحتفي المجموعة، المُنشأة من أجل اليوم العالمي للمرأة، والتي تتمحور حول الموضوع الرئيسي تحت عنوان "أنا جيل المساواة" بتحقيق حقوق المرأة"، بالقصص التي ألهمت النساء اللواتي قدّمن لنا أعمالًا استهوتنا وألهمتنا.
وفتحت هذه المسلسلات والأفلام والوثائقيات مثل - "الحقيقة الضائعة"، وFollowers و"القمر الأسود" و Orange is the New Black، وLionheart و Sex Education - المجال أمام مناقشات وحوارات مهمّة وصعبة في كثير من الأحيان، والتي ساعدت في تحديث الطريقة التي نرى بها العالم.
وفتحت هذه المسلسلات والأفلام والوثائقيات مثل - "الحقيقة الضائعة"، وFollowers و"القمر الأسود" و Orange is the New Black، وLionheart و Sex Education - المجال أمام مناقشات وحوارات مهمّة وصعبة في كثير من الأحيان، والتي ساعدت في تحديث الطريقة التي نرى بها العالم.