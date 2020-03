Netflix والأمم المتحدة تطلقان مجموعة من المسلسلات والأفلام احتفالا باليوم العالمي للمرأة

أطلقت شبكة Netflix للبث الرقمي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة اليوم مجموعة "لأنّها شاهدت"، وهي مجموعة خاصة من مسلسلات ووثائقيات وأفلام Netflix، وذلك احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.



وتمّ اختيار هذه المجموعة من قبل 55 من النساء المبدعات ممّن يعملن أمام الكاميرات وخلفها، ومن بينهن "صوفيا لورين"، و"سلمى حايك"، و"ياليتزا أباريشيو"، و"ميلي بوبي براون"، و"لوري نان"، و"لانا كوندور"، و"آفا دوفرناي"، وستكون هذه المجموعة متاحة طوال العام.





و قالت "أنيتا بهاتيا"، نائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إن هذا التعاون يهدف إلى تسليط الضوء على التحدي المتمثل في رواية قصص النساء وإظهارهن بكل تنوعهن، وهو يتعلق بجعل الجوانب الخفية مرئية، وإثبات أنه من خلال التمثيل والتضمين الكاملين للمرأة على الشاشة، وخلف الكاميرات، وفي سردياتنا إجمالًا، سيزدهر المجتمع بحق.".