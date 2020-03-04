قرار عاجل من فايلر بشأن رمضان صبحي.. تفاصيل

تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، باستمرار رمضان صبحي لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة ، وبالتحديد عقب مباراة صن داونز فى إياب دوري أبطال أفريقيا .





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة نارية ضد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عصر يوم السبت المقبل الموافق 7 مارس، في لقاء سيقام على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2020.





و قال عمر ربيع ياسين عبر برنامجه نمبر 1 على قناة النهار رياضة إن فايلر أبلغ إدارة النادي بأهمية شرائه بعد انتهاء فترة اعارته من هدرسفيلد الانجليزي





وأكد عمر أن المدير الفني السويسري رفض كل اللاعبين اللذين تم عرضهم عليه في نفس مركز رمضان وأكد أنه أفضل من كل اللاعبين الذين عرضوا عليه .





وفاز الأهلي في مباراة الذهاب على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الماضي بهدفين دون رد أحرزهما النجم التونسي علي معلول في مباراة شهدت حضورا جماهيريا يتمثل فى 30 ألف مشجع من أنصار القلعة الحمراء .



