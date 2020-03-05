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مرأة

طريقة عمل الوافل.. وصفات متنوعة وجديدة

الخميس 05/مارس/2020 - 06:44 ص
طريقة عمل الوافل
طريقة عمل الوافل
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هاجر هانئ
طريقة عمل الوافل من أكثر الوصفات التى يبحث عنها الكثير من الأشخاص، فيعد الوافل من الأطباق الشهية واللذيذة التى نعشق تناولها الكثير من الأطفال والكبار أيضا.

تتعدد طرق عمل الوافل و تختلف من شيف لآخر، فيمكنك تقديم الوافل بأكثر من طريقة مختلفة بالإضافة إلى أن يمكنك تقديمه بمكونات حلوة أو حادقة، وذلك على رغبة كل شخص، وتتميز طريقة عمل الوافل بالسهولة و المكونات القليلة.

فنقدم لكم من خلال هذا التقرير طريقة عمل الوافل بنكهات و طرق مختلفة...

طريقة عمل الوافل المقرمش
مقادير الوافل المقرمش
1 كوب دقيق 
¾ كوب حليب
½ كوب سكر
بيضة
¼ كوب زبدة
½ ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر 

طريقة عمل الوافل المقرمش :
– في وعاء نقوم بنخل الدقيق جيدا
– نضيف السكر والفانيليا والملح و البيكنج  بودر والدقيق ويخلط جيدا
– في خلاط نخفق البيض ثم نضيف الحليب والزبدة الى ان يمتزج
– نضيف خليط السكر والدقيق والملح والفانيليا والبايكنغ باودر الى البيض والحليب والزبدة ونستمر بالخفق الى ان تتشكل عجينة سائلة
– نضع العجينة في الثلاجة لمدة 3 ساعات
– ندهن قالب الوافل بقليل من الزيت وننتظر لتصبح درجة حرارته مناسبة
– في مغرفة عميقة نسكب خليط الوافل في القالب لتمتلئ ثلثيها تقريبا
– ننتظر ثواني معدودة ثم نغلق الغطاء القالب وننتظر عدة دقائق الى ان يكتسب اللون الذهبي
– اخرجي الوافل من القالب ضعي عليه صوص الشوكولا ته او قطع الفواكه وقدميه.

طريقة عمل الوافل منال العالم
مقادير الوافل منال العالم
2حبة كبيرةبيض
1ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
1/2كوب زيت ذرة
1كوب حليب
1ملعقة كبيرة سكر
2كوب دقيق
1/2 1ملعقة كبيرةبيكنج باودر
1/4ملعقة صغيرةملح
لتقديم الوافل منال العالم
سكر ناعم بودرة
طريقة التحضير الوافل منال العالم
-أحضري شواية الوافل الكهربائية سخني الشواية.
-في طبق عميق ضعي البيض والفانيليا باستعمال مضرب شبك يدوي قلبي البيض إلى أن يختلط.
-أضيفي الزيت ، الحليب و السكرقلبي إلى أن يذوب السكر.
-أضيفي الدقيق ،البيكنج باودر والملح باستعمال ملعقة بلاستيكية عريضة قلبي إلى أن تختلط المواد.
-باستعمال مغرفة عميقة اسكبي مقدار من خليط الوافل في الشواية لتملئي ثلثيها.انتظري لعدة ثواني ثم اقفلي الغطاء. دعي الوافل لعدة دقائق إلى أن يصبح ذهبي اللون.
-ضعي الوافل في طبق التقديم 
-انثري السكر ثم قدميه.

طريقة عمل الوافل بدون بيض
مقادير وافل بدون بيض
2 كوب  دقيق 
 4 ملعقة صغيرة  بيكنج بودر
2 ملعقة صغيرة سكر 
2 كوب حليب 
2 ملعقة كبيرة  الزيت النباتي 
2 ملعقة كبيرة  الماء 
ملعقة صغيرة  الفانيليا 
4 ملاعق كبيرة زبدة  مذوبة

طريقة تحضير وافل بدون بيض
- اخلطي في وعاء متوسط الحجم كل من الدقيق، البايكنج باودر والسكر.
- في وعاء آخر، ضعي كل من الحليب، الزيت، الزبدة، الماء والزبدة المذوبة ثم اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.
-أضيفي خليط الدقيق فوق المزيج مع الخلط المستمر ليتشكل مزيج متماسك القوام.
- اتركي المزيج جانبًا في مكان دافئ لمدة 15 دقيقة.
- حمي آلة الوافل ثم اسكبي مقدار ربع مغرفة في الوسط وأطبقي الغطاء لحوالي دقيقتين حتى تنضج عجينة الوافل.
- أعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية ثم قدمي الوافل على سفرتك مباشرة.

طريقة عمل الوافل بالفرن
مقادير الوافل بالفرن 
2 كوب من الدقيق 
ملعقة صغيرة ملح
4 ملاعق صغيرة بايكنج باودر
2 ملعقة كبيرة من سكر
2بيض
كوب ونصف حليب دافئ
ثلث كوب زبدة مذوبة
ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة تحضير الوافل بالفرن 
- في وعاء متوسط الحجم، ضعي الدقيق، الملح، البايكنج باودر والسكر ثم اخلطي المكونات لتتداخل.
- أخفقي في وعاء آخر كل من البيض، الحليب، الزبدة والفانيليا.
- أضيفي خليط الدقيق الى مزيج البيض مع الخلط المستمر لتحصلي على مزيج متجانس.
- وزعي مزيج الوافل في قوالب للوافل ثم ادخليها الى فرن محمى مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية لحوالى 10 دقائق حتى تنضج.
- ضعى الوافل في طبق ثم تقدم 

طريقة عمل الوافل الحادق
 مقادير  الوافل الحادق
كوب و نصف من الدقيق 
كوب و نصف من الحليب 
3 بيضات
ربع  كوب زبدة
رشة ملح
1 ملعقة صغيرة بايكنج باودر

حشوة الوافل الحادق 
1/2 كوب بصل شرائح
1/2 كوب سوسيس 
1/2 كوب فلفل ألوان
1/2 كوب فلفل أخضر
1 ملعقة صغيرة بابريكا
ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير الوافل الحادق 
-في وعاء كبير ضعي جميع مكونات الحشو والملح والفلفل والبابريكا و قلبيهم جيدًا .
-إخفقى بالمضرب الكهربائي الحليب والبيض والدقيق والزبدة والملح والبايكنج باودر جيدًا .
-ضعي خليط الوافل على خليط السوسيس و قلبيه جيدًا .
-ضعي الوافل في ماكينة الوافل و إتركيه دقيقتين حتى تنضج 
-ثم تقدم 

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