إسماعيل يوسف: الزمالك قادر على مواجهة الضغوط الجماهيرية

قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك، إن مباراة الترجي المقررة اليوم الجمعة، لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب رادس، في غاية الصعوبة.





وأضاف يوسف، خلال تصريحات تليفزيونية: "الزمالك يمتلك لاعبين لديهم خبرات كبيرة، قادرة على مواجهة الضغوط الجماهيرية، وسبق لهم اللعب في أجواء صعبة العام الماضي بالكونفيدرالية، أمام النجم الساحلي ونهضة بركان.. الجمهور لا يلعب في المباراة، والأهم هو تركيز اللاعبين والتعامل بهدوء".





وأردف: "عقوبات الترجي سيكون لها تأثير كبير على الصعيد الفني، نظرا لأهمية ودور العناصر الغائبة.. لكن ذلك لا يقلل من قوة الفريق".



