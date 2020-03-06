AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إسماعيل يوسف: الزمالك قادر على مواجهة الضغوط الجماهيرية

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:51 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك، إن مباراة الترجي المقررة اليوم الجمعة، لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب رادس، في غاية الصعوبة.

وأضاف يوسف، خلال تصريحات تليفزيونية: "الزمالك يمتلك لاعبين لديهم خبرات كبيرة، قادرة على مواجهة الضغوط الجماهيرية، وسبق لهم اللعب في أجواء صعبة العام الماضي بالكونفيدرالية، أمام النجم الساحلي ونهضة بركان.. الجمهور لا يلعب في المباراة، والأهم هو تركيز اللاعبين والتعامل بهدوء".

وأردف: "عقوبات الترجي سيكون لها تأثير كبير على الصعيد الفني، نظرا لأهمية ودور العناصر الغائبة.. لكن ذلك لا يقلل من قوة الفريق".

وختم بقوله: "الأهم هو التفوق في صراع وسط الملعب، الذي سيحدد بشكل كبير مصير المباراة، وأتوقع أن ينجح كارتيرون في التعامل مع اللقاء، مثلما فعل في السوبر الإفريقي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيثم فاروق عن مواجهة الزمالك والترجي: خبرات كارتيرون ستحسم صعود الأبيض

حكم ذهاب الأهلى وصن داونز شاهد عيان على ثلاثية الترجى فى 2018

ملعب رادس ليس جحيما.. نتائج الزمالك في تونس تكشف تفوق القلعة البيضاء على الترجي

جحيم رادس..الترجي يسعى للحصول على 50 ألف مشجع في مباراته أمام الزمالك

5 نصائح من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل السفر للقاء الترجي

أحمد جلال: مرتضى منصور يتابع كل كبيرة وصغيرة.. ولاعبو الزمالك يدركون أهمية مواجهة الترجي

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. كواليس صراع الانتخابات بين الخطيب والعامري فاروق في الاهلي.. مفاجآت عن صفقة منتظرة بين الزمالك وبيراميدز

الموت يفجع المطرب الشعبي مجدي شطة

ببنطلون جينز مقطوع.. زينة تتألق في أحدث جلساتها التصويرية.. شاهد

فجر السعيد لـ مرددي الشائعات: أنا في مصر والعدو محروق منها

خبراء الطب: تقبيل القطط والكلاب يصبهم بفيروس كورونا

ملكة جمال الأطفال في روسيا: أنا من الشرابية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. ملك قورة تبهر الجمهور بجلسة تصوير جديدة

بعد التخفيض.. تويوتا ياريس هاتشباك بسعر جديد كليًا.. تعرف عليه

هكذا أعرب الأمير ويليام عن حبه لزوجته كيت ميدلتون خلال زيارتهما لـ أيرلندا.. تفاصيل