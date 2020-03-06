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رياضة

تعرف على الترتيبات الإعلامية والتنظيمية لمباراة بيراميدز وزاناكو

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:42 م
لاعبو بيراميدز
لاعبو بيراميدز
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حسن العمدة
أعلن نادي بيراميدز عن الترتيبات الإعلامية والتنظيمية لمباراة فريق الكرة أمام نظيره زاناكو بطل زامبيا في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وهي الترتيبات التي تقام يوم السبت ليلة اللقاء.

ويستضيف نادي بيراميدز نظيره زاناكو في الثالثة عصر الأحد بملعب الدفاع الجوي في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، بعدما سبق لبيراميدز الفوز بثلاثية نظيفة في زامبيا بلقاء الذهاب.

وتقرر أن تكون الترتيبات الإعلامية والتنظيمية على النحو التالي:

الاجتماع الفني للمباراة ١٢:٠٠ ظهرا 

مؤتمر المدير الفني لفريق زاناكو 2:30

تدريب فريق زاناكو 3:00

مؤتمر المدير الفني لنادي بيراميدز 3:30

تدريب نادي بيراميدز 4:00

وستكون المؤتمرات الصحفية بقاعة استاد الدفاع الجوي، على أن تكون التدريبات الختامية على الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع ومسموح للإعلام بحضور ١٥ دقيقة من كل مران طبقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.
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