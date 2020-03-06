زاروا معبدي كوم أمبو وادفو.. صدى البلد يكشف كواليس رحلة باخرة كورونا من أسوان لـ الأقصر

علم " صدى البلد " بأن الباخرة النيلية التى تم اكتشاف الـ 12 حالة إصابة بفيروس كورونا فور وصولها لمحافظة الاقصر قادمة من أسوان، من مستوى الخمس نجوم وتحتوى على 5 طوابق حيث تحركت فجر اليوم من أمام أحد المراسى السياحية بكورنيش النيل بأسوان متجهه فى رحلتها النيلية بالإبحار إلى الأقصر، وكان على متنها مجموعة من السائحين من جنسيات مختلفة، بجانب العاملين بالفندق العائم.





وكان الفوج السياحى الذى تقله الباخرة السياحية زار المناطق السياحية المختلفة بأسوان منها معبدا كوم امبو وادفو، ثم التوجه إلى الأقصر لاستكمال رحلتهم السياحية حيث وصلت فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.





وفور تحرك الباخرة التى تقل على متنها مجموعة من العاملين لم تظهر عليهم أى أعراض للفيروس، فيما ظهرت عليهم بعض أعراض الإعياء أثناء رحلة الإبحار بمياه النيل، وبمجرد وصولهم للأقصر تم عزل الباخرة عن جميع البواخر المتواجدة بالمرسى.





وبدأ العمل فى إتخاذ إجراءات إحترازية ووقائية مشددة عن طريق منع دخول وخروج أى شخص من الباخرة حتى يتسنى منع انتشار المرض، كما تم عزل المصابين داخل الباخرة وجار التعامل معهم.





وأعلنت كل من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، اكتشاف ١٢ حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.





وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.





وأكد «مجاهد» أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال ١٤ يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل الــ (pcr) لهم في اليوم الـ١٤ أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود ١٢ حالة إيجابية لفيروس الكورونا أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.





وأضاف «مجاهد» أنه جارٍ تحويل الـ١٢ حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جارٍ إخضاعها للحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا أخرى وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.