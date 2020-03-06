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فن

روجينا تبهر متابعيها بـ صورة سيلفي.. شاهد

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:20 م
روجينا
روجينا
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محمد بدران
نشرت الفنانة روجينا صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت روجينا بإطلالة جذابة وارتدت تي شيرت باللون الأسود، ميز إطلالتها وجمالها الطبيعي، وأكملت ميرنا إطلالتها بتسريحة شعر انسيابية.

أما من الناحية الجمالية، وضعت روجينا بعض اللمسات من الماكياج، ولم تتكلف فى ارتداء أي من الإكسسوارات.

يذكر أن روجينا بدأت تصوير مشاهدها فى مسلسل "البرنس" الذى سيتم عرضه فى رمضان 2020.

المسلسل بطولة الفنان محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.


ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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