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اقتصاد

القمح والسكر حتى 5 أشهر.. التموين: رصيد مصر من السلع الاستراتيجية آمن

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:32 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع آمن، وأن القمح يكفى حتى 4.7 شهر، والسكر حتى 5.3 شهر، والزيت حتى 3.3 شهر.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية منتصف فبراير الماضي عن مناقصة محدودة رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد ادنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا ، ٢٠٠٠ طن زيت عباد)  علي أن يتم تسليم خلال الفترة من ٢٥ مارس إلى ١٥ أبريل ٢٠٢٠.

في الوقت نفسه أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة أن تقرير شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية أكد استقرار أسعار الأرز.

وقال الاتحاد في بيان له إن تقرير الشعبة أشار إلى زيادة معروض الأرز بالسوق مع وجود مخزون استراتيجي آمن يكفي احتياجات المواطنين وأن أسعار السلع تخضع دائمًا لآليات العرض والطلب بالسوق على مر العصور.

وأضاف أن شعبة الحاصلات الزراعية تتابع بشكل مستمر سوق البقوليات ومدى توافرها وأسعارها وترفع تقريرا أسبوعيا للغرفة ومن ثم للاتحاد العام للغرف التجارية، حيث أشار تقرير الشعبة إلى حالة رواج في مبيعات الأرز خلال الأسبوع الجاري دون أن ينعكس ذلك على زيادة في السعر النهائي للمستهلك.

وأكد اتحاد الغرف التجارية أن هناك متابعة يومية لجميع السلع بالسوق عن طريق الشعب التجارية المختلفة كل شعبة في قطاعها لرصد العملية التجارية وإعلان مؤشر الأسعار وأي مستجدات أولًا بأول.
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