الحماية المدنية تنقذ مساكن نوبار بـ شبرا الخيمة من كارثة محققة.. صور

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فوق أسطح العمارات بمنطقة مساكن نوبار بشبرا الخيمة دون أى إصابات او خسائر فى الأرواح واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بتلقى مأمور قسم أول شبرا الخيمة بنشوب حريق بإحدى العمارات السكنية بمنطقة ارض نوبار وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق.

وتبين من المعاينة قيام أحد السكان في مساكن نوبار بتنظيف الاسطح تم إشعال النيران في الرواكد الخشبية القديمة إلا أن النيران زادت فى الاشتعال وامتدت ولم يتمكن من السيطرة علي الحريق فيما قام رجال الحماية المدنية بإخماد النيران والسيطرة عليها دون اى اصابات او خسائر فى الأرواح واخطرت النيابة فتولت التحقيق.