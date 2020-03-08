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أخبار البلد

الطائفة الأرمنية بمصر تدين جرائم تركيا بحق الأرمن

الأحد 08/مارس/2020 - 04:14 ص
الكنيسة الأرمنية
الكنيسة الأرمنية
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سيد احمد
أدانت الطائفة الأرمنية بمصر الجرائم التي ارتكبتها تركيا في حق الشعب الأرمني، وشاركت الصفحة الرسمية للطائفة الأرمنية بمصر عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" بوست الإعلامي تامر عبد المنعم الذي أدان تركيا.


وقال تامر عبد المنعم: "نعم للتضامن مع الأرمن مع اقتراب مرور ١٠٥سنة علي جرائم تركيا في حقهم #حملة_افضح_تركيا ".



وتعترف 30 دولة حول العالم بالإبادة التركية للشعب  الأرمني. وتفيد تقديرات أن بين 1,2 و1,5 مليون أرمني قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى بأيدي قوات الدولة العثمانية التي كانت متحالفة آنذاك مع ألمانيا والنمسا-المجر.


وأدان البرلمان السوري بالإجماع، في الفترة الماضية  الإبادة الجماعية التي تعرض لها شعب الأرمن في الدولة العثمانية ويدين اي محاولة لانكار هذة الجريمة.


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