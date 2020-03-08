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فن

رانيا يوسف تتصدر تويتر بعد إطلالتها الجريئة في مهرجان الأقصر

الأحد 08/مارس/2020 - 02:15 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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شروق ابراهيم
تواصل الفنانة رانيا يوسف تصدر موقع التدوين الاجتماعي تويتر بدخولها قائمة الأكثر تداولا بهاشتاج يحمل اسمها بعد إطلالتها الجريئة في حفل افتتاح مهرجان الاقصر للسينما الافريقية الذي أقيم أول أمس الجمعة.


وعرض لـ رانيا يوسف فيلم صندوق الدنيا للمخرج عماد البهات عقب حفل الافتتاح. 


مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يُعد أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.


المهرجان يكرم في دورته نجوما عالمية وأفريقية منهم النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونة نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة. مشيرا الى ان الدورة هذا العام تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي .

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