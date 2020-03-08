ديربي مانشستر.. 75 دقيقة.. السيتي يبحث عن طريقة للعودة وأصحاب الأرض يلجأون للدفاع

حافظ فريق مانشستر يونايتد على تقدمه بهدف دون رد في شباك ضيفه مانشستر سيتي خلال 75 دقيقة لعب حتى الآن ، في المباراة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر، في قمة الجولة الـ 29 من منافسات الدوري الإنجليزي.

جاء الهدف فى الدقيقة 31، من ضربة ثابتة نفذها برونو بطريقة رائعة من فوق دفاع السيتي لتصل عند مارسيال سددها من لمسة واحدة تخادع ايدرسون وتدخل الى الشباك





وحافظ مانشستر سيتي على طريقته بالضغط بقوة على لاعبي اليونايتد لمنعهم من الاحتفاظ بالكرة والخروج بها بشكل سليم.





وفى الدقيقة 49، يدرسون كان ان يرتكب خطأ بعد ما طالت الكرة من قدمه لكنه شتتها قبل ان يلحق مارسيال بها ثم اصطدم مهاجم اليونايتد بالقائم





ومع الدقيقة 56، ومن تسديدة قوية من فيل فودين خارج منطقة الجزاء تصدى لها دي خيا بأطراف أصابعه وتخرج الى خارج الملعب تصبح ركنية للسيتي



