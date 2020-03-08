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رياضة

ديربي مانشستر.. 75 دقيقة.. السيتي يبحث عن طريقة للعودة وأصحاب الأرض يلجأون للدفاع

الأحد 08/مارس/2020 - 08:07 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حافظ فريق مانشستر يونايتد على تقدمه بهدف دون رد في شباك ضيفه مانشستر سيتي خلال 75 دقيقة لعب حتى الآن، في المباراة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر، في قمة الجولة الـ 29 من منافسات الدوري الإنجليزي.

جاء الهدف فى الدقيقة 31، من ضربة ثابتة نفذها برونو بطريقة رائعة من فوق دفاع السيتي لتصل عند مارسيال سددها من لمسة واحدة تخادع ايدرسون وتدخل الى الشباك

وحافظ مانشستر سيتي على طريقته بالضغط بقوة على لاعبي اليونايتد لمنعهم من الاحتفاظ بالكرة والخروج بها بشكل سليم.

وفى الدقيقة 49، يدرسون كان ان يرتكب خطأ بعد ما طالت الكرة من قدمه لكنه شتتها قبل ان يلحق مارسيال بها ثم اصطدم مهاجم اليونايتد بالقائم

ومع الدقيقة 56، ومن تسديدة قوية من فيل فودين خارج منطقة الجزاء تصدى لها دي خيا بأطراف أصابعه وتخرج الى خارج الملعب تصبح ركنية للسيتي

ملخص الشوط الأول 

مع حلول الدقيقة 8، ارسل جوندوجان تمريرة عرضية من جهة اليمين داخل منطقة الجزاء على القائم الثاني شتتها براندون ويليامز لخارج الملعب.

و واصل السيتي ضغطه على أصحاب الأرض حتى الدقيقة 10، عندما أرسل فودين الكرة لستيرلينج داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة ولكن دي خيا تصدى لها ببراعة ثم شتتها الدفاع خارج الملعب.

ومع الدقيقة 13 جائت فرصة خطيرة للسيتي، من اجويرو الذي مرر الكرة من تحت قدم ماجواير لكن ماتيتش ينقذ فريقه ويشتت الكرة من أمام مهاجم السيتي وتخرج الى خارج الملعب ركنية.

مانشستر سيتي يدخل مسرح "أولد ترافورد" وهو في وصافة الدوري الإنجليزي، برصيد 57 نقطة من 27 مباراة وله جولة مؤجلة، متأخرًا بفارق 25 نقطة عن منافسه ليفربول المتصدر والذي يعتبر حقق لقب البريميرليج إكلينيكيًا.

بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 3 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، في نسخته المقبلة، والذي يحتله تشيلسي قبل مباراته مع إيفرتون عصر اليوم.
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