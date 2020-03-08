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فن

بحبك طول العمر.. شاهد أحمد خالد صالح يحتضن هنادي مهنا

الأحد 08/مارس/2020 - 09:17 م
هنادي مهنا واحمد
هنادي مهنا واحمد خالد صالح
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مصطفى كرم
نشر الفنان أحمد خالد صالح صورة له مع خطيبته الفنانة هنادي مهنا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد خالد صالح بالصورة محتضنا هنادي مهنا وعلق عليها قائلا: "بحبك باستمرار بحبك طول العمر".

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "ربنا يخليكم لبعض" و "ربنا يسعدكم" و "ربنا يتمم لكم على خير" و "أحلى كابلز في الدنيا".

واحتفلت الفنانة هنادي مهنا، بحفل خطوبتها على الفنان أحمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح، منذ شهور قليلة. 


وشاركت هنادي مهنا خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل "زلزال" الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان، حيث جسدت من خلاله شخصية "أمل" وتعيش قصة حب مع بطل العمل.
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