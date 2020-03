جامعة حلوان اليوم.. تنظيم احتفالية تطبيقية زمان.. صالون فني بفنون جميلة.. تحقيق الصدارة العلمية في مجال التربية الرياضية المصري

انطلاقا من حرص جامعة حلوان على تحقيق التواصل المستمر مع الخريجين وتواصل الأجيال لتنمية وتقوية وتعزيز روح الانتماء، نظمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بالجيزة احتفالية للخريجين من الدفعات السابقة، تحت عنوان "نوستالجيا 3 " تحت شعار "تطبيقية زمان.. أبيض وأسود وكمان الوان".









وتعد هذه الاحتفالية تجربة ثرية للتواصل مع الخريجين، بحيث تكون كلية الفنون التطبيقية البيت الكبير الذي يحتضن عائلة الفنون التطبيقية، حيث تعد كلية الفنون التطبيقية صاحبة تاريخ كبير ومن الكليات العريقة التى تحرص دائما على تجمع خريجي الكلية لتبادل الخبرات مع المبدعين علميا فى مجالات التصميم المختلفة.





وتضمنت فعاليات الاحتفالية فقرة موسيقية من أغانى زمان، وعلى هامش فعاليات اليوم تم افتتاح سوق تطبيقية زمان لمشاريع الخريجين والطلاب، إضافة إلى تقديم العديد من الفقرات الفنية والمسابقات المتنوعة، وفي نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل خريجين دفعة 2019.









تصدرت المجلتان العلميتان المحلية والدولية لكلية التربية الرياضية بنين لجامعة حلوان المجلات العلمية المصرية في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة وفق تصنيف المجلس الأعلى للجامعات المصرية وحصلتا على العلامة الكاملة ٧ درجات .





وتعد كلية التربية الرياضية بنين بالهرم جامعة حلوان هي الكلية الأقدم على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، وصدرت المجلة العلمية لها عام ١٩٨٩ بعنوان (المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة)

والمجلة الدولية بعنوان The International Scientific Journal of Physical Education and Sport Sciences





وتتميز مجلات كلية التربية الرياضيه بنشرها لهيئات ومؤسسات ومؤتمرات محلية ودولية، كما يشترك في تحريرها نخبة من علماء مصر والوطن العربي والدولي، كما حصلت المجلة أيضا على معامل التأثير العربي التابع لاتحاد الجامعات العربية، وتعتبر المجلة هي الأكبر في مجال التخصص من حيث عدد الأبحاث المنشورة سنويا.