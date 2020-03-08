خالد أبو بكر يوجه رسالة لوزارة الصحة ويطالب بالتوسع في مراكز تحليل كورونا

طالب خالد أبو بكر، وزارة الصحة بالتوسع في مراكز إجراء تحاليل PCR للكشف عن وجود الكورونا من عدمه، ليكون في كافة محافظات الجمهورية.





وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"، أن الصحة المصرية بصدد تدشين صفحة على موقع الوزارة الإلكترونى للتعامل مع استقبال الحالات التي تريد إجراء تحاليل PCR للكشف عن وجود الكورونا، موضحًا أن تحليل PCR يكون قبل السفر بـ 24 فقط.





وشهدت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان إقبالا كبيرا لأكثر من 6 آلاف مواطن راغبين فى إجراء تحاليل PCR للكشف عن وجود الكورونا من عدمها بعد اشتراط السعودية إجراء التحليل موثق بشهادة من معامل معتمدة.