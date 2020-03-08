AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالد أبو بكر يوجه رسالة لوزارة الصحة ويطالب بالتوسع في مراكز تحليل كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 11:28 م
الإعلامي خالد ابو
الإعلامي خالد ابو بكر
Advertisements
حمزة شعيب
طالب خالد أبو بكر، وزارة الصحة بالتوسع في مراكز إجراء تحاليل PCR للكشف عن وجود الكورونا من عدمه، ليكون في كافة محافظات الجمهورية.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"، أن الصحة المصرية بصدد تدشين صفحة على موقع الوزارة الإلكترونى للتعامل مع استقبال الحالات التي تريد إجراء تحاليل PCR للكشف عن وجود الكورونا، موضحًا أن تحليل PCR يكون قبل السفر بـ 24 فقط.

وشهدت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان إقبالا كبيرا لأكثر من 6 آلاف مواطن راغبين فى إجراء تحاليل PCR للكشف عن وجود الكورونا من عدمها بعد اشتراط السعودية إجراء التحليل موثق بشهادة من معامل معتمدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمسافرين إلى الخارج.. الصحة توفر تحليل pcr للتأكد من عدم وجود فيروس كورونا

نتائجه من 3 - 4 أيام.. وزارة الصحة تعلن أسعار تحاليل pcr للمسافرين إلى الخارج

بـ الآلاف..إقبال كثيف على معامل الصحة لتحليل pcr لفحص فيروس كورونا للمسافرين

الصحة: توفير تحليل الـ pcr فى 10 محافظات لتخفيف الضغط على المعامل المركزية

صدى البلد داخل المعامل المركزية أثناء إجراء تحاليل كورونا .. صور

ترشيحاتنا

بعد وفاة أول إصابة بـ كورونا.. هل يتم تعطيل الدراسة في الغردقة غدا؟

شاهد.. رسالة غزل من لاعب كرة قدم لممثلة أفلام إباحية

اتحاد الكرة يكشف موعد حسم تظلمات عقوبات السوبر وقمة الدوري المؤجلة

شبح الإصابات يطارد الأهلي.. علي معلول أكمل لقاء صن داونز مصابا

ماذا قدم الساحر السويسري لـ الأهلي في 6 أشهر؟.. رينيه فايلر يرد على منتقديه بعاصفة من الأرقام القياسية.. تفاصيل

وسط أجواء باردة.. كواليس الساعات الأولى لـ 45 مصابا بالكورونا داخل مستشفى العزل بالنجيلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء عن طلاقهما ..20 إطلالة لـ أنغام مع زوجها أحمد إبراهيم.. شاهد

وزير الرياضة يستقبل أول مصرية تتسلق جبل البروس فى روسيا

أنيقة أوي.. زوجة تامر حسني تشعل السوشيال في يوم المرأة العالمي