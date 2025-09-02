منتخب مصر يبدأ أول تدريباته باستاد السلام استعدادا لمواجهة إثيوبيا في تصفيات المونديال

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني ، أولى تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة منتخب إثيوبيا في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل ٥ سبتمبر باستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

بدأ المران باحماءات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران .

شارك في التدريب كل من محمد الشناوي و مصطفي شوبير ومحمد صبحي وعبد العزيز البلعوطي ورامي ربيعة وخالد صبحي وعمرو الجزار و حسام عبد المجيد ومحمد ربيعةومحمد هاني وأحمد عيد و محمد حمدي وأحمد نبيل كوكا وحمدي فتحي ونبيل عماد دونجا و مروان عطية و محمود صابر و مهند لاشين و أحمد سيد زيزو و محمود تريزيجيه و ابراهيم عادل و مصطفي محمد و أسامة فيصل.

حضر مران منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و مصطفي أبو زهرة عضو اتحاد الكرة و الدكتور مصطفي عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.