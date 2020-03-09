بعد تسجيل 24 حالة جديدة.. ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، تسجيل 24 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.





وذكرت الوزارة أن بذلك ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 95 حالة.





وكانت شركة طيران الخليج الشركة الوطنية للرحلات الجوية في مملكة البحرين، أعلنت اليوم الاثنين، عن تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى المملكة العربية السعودية.

وأفادت تغريدة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن تعليق الرحلات الجوية لجميع الرحلات من وإلى السعودية تم حتى إشعار آخر؛ بسبب تفشى فيروس كورونا.



