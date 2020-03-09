AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد تسجيل 24 حالة جديدة.. ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا في البحرين

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:29 م
ارتفاع عدد الإصابات
ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا في البحرين
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، تسجيل 24 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة أن بذلك ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 95 حالة.

وكانت شركة طيران الخليج الشركة الوطنية للرحلات الجوية في مملكة البحرين، أعلنت اليوم الاثنين، عن تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى المملكة العربية السعودية.

وأفادت تغريدة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن تعليق الرحلات الجوية لجميع الرحلات من وإلى السعودية تم حتى إشعار آخر؛ بسبب تفشى فيروس كورونا.

وكانت شؤون الطيران المدني، في البحرين، قد علقت منذ فبراير الماضي جميع الرحلات من وإلى العراق ولبنان، معلنة عن اتخاذ التدابير الوقائية للتصدي لانتشار الفيروس التاجي الذي يثير ذعر العالم

وأشارت شئون الطيران المدني في مملكة البحرين إلى أنها فحصت جميع القادمين لـ مطار المنامة ممن يشتبه في إصابتهم، فيما كشفت وزارة الصحة البحرينية عن أن معظم الحالات التي تم تسجيلها إيجابية لمواطنين بحرينيين عائدين من إيران التي تعتبر ثاني أكبر الدول التي ينتشر فيها الوباء في العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خوفا من كورونا.. منطقة الخليج تعلن حالة الطوارئ.. والدول تدعو مواطنيها لمغادرة الصين.. وشي جين بينج يطالب الجميع بالتكاتف لمواجهة الفيروس الجديد

بعد العراق.. الكويت توقف الرحلات إلى 3 دول جديدة

قادمون من إيران.. ارتفاع عدد المصابين بـ كورونا في البحرين

بعد عزلهم في البحرين.. قرار عاجل من السعودية بشأن المصابين بفيروس كورونا

تفاصيل جديدة عن كورونا البحرين.. سعوديات ضمن المصابات وهذا مصيرهن

إيران السبب.. ما مصير 4 سعوديات أصيبن بفيروس كورونا في البحرين؟

ترشيحاتنا

شاهد.. اعتداء 20 شابا على فتاة صغيرة بطريقة مروعة وسط الشارع

بعد ظهور كورونا في مصر.. تعليم الدقهلية توقف الندوات والاحتفالات و الرحلات والمعسكرات حتى إشعار آخر

رغم مشاركة 26 ألف كلب..معرض كرافتس العالمي يتأثر بـ كورونا

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة.. فيديو

فضيحة جديدة.. شاهد بوتين يتجاهل أردوغان والوفد المرافق

هضبة بمناسبه ايه؟.. زكي فطين يهاجم عمرو دياب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد وشعر أسود.. منة فضالي تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

بمكياج جذاب.. كارمن سليمان تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

طفل مصاب بالتوحد يتعرض للتنمر والضرب يوميا لمدة 3 أشهر.. تفاصيل مؤسفة