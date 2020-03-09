بعد تسجيل 24 حالة جديدة.. ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، تسجيل 24 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت الوزارة أن بذلك ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 95 حالة.
وكانت شركة طيران الخليج الشركة الوطنية للرحلات الجوية في مملكة البحرين، أعلنت اليوم الاثنين، عن تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى المملكة العربية السعودية.
وأفادت تغريدة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن تعليق الرحلات الجوية لجميع الرحلات من وإلى السعودية تم حتى إشعار آخر؛ بسبب تفشى فيروس كورونا.
وكانت شؤون الطيران المدني، في البحرين، قد علقت منذ فبراير الماضي جميع الرحلات من وإلى العراق ولبنان، معلنة عن اتخاذ التدابير الوقائية للتصدي لانتشار الفيروس التاجي الذي يثير ذعر العالم
وأشارت شئون الطيران المدني في مملكة البحرين إلى أنها فحصت جميع القادمين لـ مطار المنامة ممن يشتبه في إصابتهم، فيما كشفت وزارة الصحة البحرينية عن أن معظم الحالات التي تم تسجيلها إيجابية لمواطنين بحرينيين عائدين من إيران التي تعتبر ثاني أكبر الدول التي ينتشر فيها الوباء في العالم.