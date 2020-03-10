لحظة وقوع التفجير أمام السفارة الأمريكية في تونس

انتشر شريط فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يًظهر لحظة التفجير الذي وقع في مقر دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية بتونس.





وظهر في المقطع لحظة مرور الإرهابيين من الشارع المحاذي لمقر السفارة الأمريكية على متن دراجة نارية، قبل أن يقتحما مقرّ دورية أمنية، ويقومان بعملية التفجير، الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن المسؤولية عنه.





وقال دونالد بلوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس إن قوات الأمن التونسية أثبتت حرفية عالية وشُمُولٍ في التدخّل.





وأضاف في بيان نقلته إذاعة "موزاييك" التونسية "نؤكّد مجدّدا التزامنا بصداقتنا طويلة الأمد مع تونس وتحالفنا معهم ضد آفة الإرهاب".





كما وجه السفير الشكر للسلطات التونسية على تأمينها الفوري للسفارة الأمريكية اليوم وعلى استجابتها السريعة للتحقيق في الوضع، موضحا أنه تم التحقّق من سلامة جميع موظّفي السفارة.